Royal Enfield, missione 2027, parte l'assalto ai segmenti premium

Il 2027 si prospetta come l’anno della “grande offensiva” per Royal Enfield. Lo storico marchio che ha saputo trasformare il concetto di motociclismo classico in un successo planetario punta ad una strategia che vuole mescolare il rispetto per la propria eredità e una fame di innovazione senza precedenti.

La scalata alle “750”

Il punto di svolta tecnologico e d’immagine per il marchio di Chennai è rappresentato dal debutto della nuova piattaforma da 750 cm³. Con questa mossa, Royal Enfield esce dalla sua “comfort zone" delle cilindrate medio-piccole per competere direttamente nella fascia delle moto di media-grossa taglia.

Il listino 2027 vedrà protagonisti nomi di peso. Come la Himalayan 750 (foto spia in cover) e la Continental GT 750 (foto spia qui in alto), affiancate dall’introduzione della Bullet 650. Sia chiaro. Non si tratta di un territorio inesplorato, bensì di un richiamo storico. Il brand attinge al proprio pedigree citando modelli mitici come la Interceptor 750 e le storiche bicilindriche militari, con l’obiettivo dichiarato di sfidare i brand globali sul terreno della versatilità e delle prestazioni.

Difesa del mercato

Se la gamma 750 rappresenta l’espansione, l’aggiornamento della fascia 350-450 cc ne costituisce la “trincea”. In un contesto competitivo che vede colossi come Honda, Triumph e Harley-Davidson (insieme ai principali produttori indiani) investire massicciamente nel segmento, Royal Enfield ha annunciato interventi su 13 modelli esistenti.

L’attenzione? Tutta sulla qualità costruttiva e sull’affinamento dei componenti per mantenere il primato qualitativo. In questa strategia di “presidio” si inseriscono quindi le attese Himalayan 440 e Scram 450. Moto pensate per chi cerca un equilibrio perfetto tra agilità urbana e spirito d’avventura.

Un nuovo polo industriale

I risultati finanziari certificano la solidità dell’operazione. Nell’anno fiscale 2026 si parla di 1,2 milioni di unità consegnate (1,1 milioni sul mercato interno e 130.000 destinate all’export). Per il 2027? Target fissato a 1,32 milioni di pezzi. Un obiettivo supportato da un mega investimento di circa 232 milioni di dollari.

La vera pietra angolare della crescita sarà il nuovo stabilimento in Andhra Pradesh, il primo insediamento produttivo del marchio al di fuori del Tamil Nadu. Tradotto:

capacità produttiva: incremento stimato di 900.000 unità annue;

incremento stimato di 900.000 unità annue; timeline: completamento previsto in due fasi tra il 2029 e il 2032;

completamento previsto in due fasi tra il 2029 e il 2032; impatto occupazionale: creazione di circa 5.000 nuovi posti di lavoro.

Royal Enfield non si ferma più. E vuole trasformarsi da leader di nicchia a gigante globale della mobilità su due ruote.