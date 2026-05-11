Vespa Newtron: il kit retrofit per trasformare la Vespa in elettrica

Non più rottamare, ma rigenerare. In un’epoca in cui la transizione ecologica impone scelte drastiche, la risposta italiana arriva da una visione che unisce il fascino del design senza tempo alla tecnologia più avanzata. Si chiama Vespa Newtron ed è il progetto che promette di rivoluzionare la mobilità urbana. Di cosa si stratta? Di un sistema di retrofit capace di trasformare le Vespa a motore termico in veicoli 100% elettrici, senza sfiorarne l’estetica leggendaria.

La missione di Newtron

Newtron non è un semplice produttore di componenti, ma la prima azienda europea certificata dal Ministero dei Trasporti come costruttore di sistemi di riqualificazione elettrica. Guidata dal CEO e Founder Nicola Venuto, l’azienda siciliana punta a estendere il ciclo di vita dei veicoli esistenti.

“Con Vespa Newtron vogliamo dimostrare che la transizione elettrica può passare dal riuso intelligente“, spiega Venuto. “Non è solo tecnologia, è cultura industriale: preservare ciò che esiste, migliorandolo“. L’obiettivo? Offrire un’alternativa concreta all’acquisto di un veicolo nuovo, abbattendo le emissioni ma salvaguardando il patrimonio del Made in Italy.

Il cuore elettrico

Convertire una Vespa con il kit Newtron non significa snaturarla, bensì potenziarla. Il sistema sostituisce integralmente il vecchio motore con un’architettura elettrica modulare all’avanguardia.

Il pacco batteria agli ioni di litio (48V e 100 Ah) garantisce circa 120 km di autonomia reale, ideale per le sfide quotidiane della città. Con una durata stimata fino a 5.000 cicli di ricarica (circa otto anni di utilizzo giornaliero) e tempi di ricarica di sole quattro ore, il sistema si posiziona ai vertici della categoria per praticità.

Potenza: configurazioni fino a 11 kW e 14 kW (equivalenti a 125cc e 300cc).

configurazioni fino a 11 kW e 14 kW (equivalenti a 125cc e 300cc). Velocità: autolimitata tra 90 e 110 km/h per massimizzare l’efficienza.

autolimitata tra 90 e 110 km/h per massimizzare l’efficienza. Guida: coppia immediata fin da zero giri per scatti fulminei al semaforo, mantenendo però il bilanciamento e l’ergonomia originali grazie a un aumento di peso contenuto (circa il 5%).

Una flotta di icone pronte alla conversione

La compatibilità del sistema Newtron è straordinariamente ampia e copre oltre vent’anni di storia dello scooter più famoso al mondo. Dai modelli dei primi anni Duemila fino alle ultime evoluzioni del 2025, ecco la lista delle Vespa pronte a diventare elettriche:

Modello Cilindrata Orig. Anno Stato Granturismo 125L 125 cc 2003 Compatibile GTS 250 i.e. 250 cc 2005 Compatibile GTV e LXV Varie 2006 Compatibile GT 60° 250 cc 2006 Compatibile GTS 300 300 cc 2008 Compatibile Sei Giorni Varie 2017 Compatibile GTS (Aggiornamento) Varie 2019 Compatibile GTS 310 310 cc 2025 Compatibile

L’eccellenza normativa

Uno dei punti di forza di Newtron è la capacità di navigare con successo nel complesso quadro normativo italiano. Il retrofit è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2022 n. 141, che eleva questa trasformazione da intervento artigianale a processo industriale certificato.

Ogni kit viene quindi omologato e installato da personale qualificato, seguito dal collaudo presso la Motorizzazione e l’aggiornamento della carta di circolazione. Una volta convertita, la Vespa diventa ufficialmente un veicolo elettrico a tutti gli effetti. Un cambiamento definitivo che ne aumenta il valore commerciale e ne garantisce la libera circolazione nelle ZTL.

L’Industria diffusa: una rete capillare su tutto il territorio

Newtron non lavora in isolamento. Ha creato un modello di “industria diffusa" coinvolgendo la filiera italiana dell’autoriparazione. Attraverso gli oltre 70 Newtron Point sparsi in tutta Italia, l’azienda trasferisce competenze e tecnologie a officine partner, trasformandole in centri di eccellenza per la mobilità sostenibile.

L’installazione del kit richiede circa quattro ore di lavoro specializzato, assicurando al cliente un servizio rapido e certificato, con una garanzia di 24 mesi sul prodotto e una copertura di ben 5 anni o 100.000 km sulle batterie.

Costi, incentivi e futuro

In un mercato che nel 2025 ha visto quasi 200.000 nuove immatricolazioni di scooter, Newtron sceglie di non aggiungere nuovi veicoli in strada, ma di elettrificare quelli che la gente già ama e possiede.

Il kit di conversione Vespa parte da un prezzo di € 3.950 “tutto compreso". Un investimento reso ancora più interessante dalla possibilità di accedere a incentivi statali (che in passato hanno coperto fino al 60% della spesa con tetti di € 3.500) e dai costi di gestione drasticamente ridotti rispetto al carburante tradizionale.

Se si opta invece per una Vespa già convertita su base Piaggio (Donor L/GTS), i prezzi partono da 7.590 euro chiavi in mano. A questi si aggiungono optional come app Telemetry, display digitale Newtron, doppia presa USB A/C con OBD e presa Mennekes Tipo 2. Non mancano accessori classici reinterpretati in chiave contemporanea: parabrezza, bauletto in tinta, supporto smartphone e colorazioni dedicate come Giallo Zafferano, Grigio Palmanova e Verde Cappero di Salina.

E la rivoluzione è solo all’inizio: dopo la Vespa, Newtron sta già lavorando all’omologazione dei kit per altri bestseller del mercato come l’Honda SH e il Piaggio Liberty.