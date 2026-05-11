Harley-Davidson torna alle origini: il grande ritorno della Sportster 883

C’è un momento in cui anche i giganti devono fermarsi, guardarsi indietro e ammettere che la strada intrapresa potrebbe non essere quella giusta. Per Harley-Davidson quel momento è arrivato adesso. Con un colpo di scena che sa di nostalgia e pragmatismo, il marchio di Milwaukee ha deciso di riaccendere i motori della Sportster 883. La leggenda tornerà in produzione nel 2027. Obiettivo? Riconquistare il cuore (e il portafogli) di chi si era sentito tradito da listini diventati improvvisamente inavvicinabili.

Il piano “Back to the Bricks”: fare pace con gli appassionati

L’annuncio porta la firma di Artie Starrs, il nuovo CEO della Motor Company, che ha scelto la presentazione dell’ultima trimestrale per svelare il piano industriale “Back to the Bricks". Letteralmente significa “ritorno ai mattoni", un richiamo alle mura storiche della sede di Juneau Avenue, ma metaforicamente è una dichiarazione d’intenti. Ovvero tornare alle basi.

Starrs ha ammesso, con una schiettezza insolita per i vertici aziendali, che la Sportster è la moto più invocata dai concessionari di tutto il mondo, da Louisville a Shanghai. Il messaggio del mercato è arrivato forte e chiaro. I motociclisti vogliono un’Harley vera, essenziale e, soprattutto, accessibile. Il prezzo previsto si aggirerà intorno ai 10.000 dollari, una cifra che, calcolando l’inflazione e il fatto che l’ultima Iron 883 del 2022 costava oltre 10.700 dollari, suona come una vera e propria sfida al mercato. Resta però l’incognita per i fan europei, che dovranno attendere ancora per conoscere i prezzi di un listino solitamente più oneroso di quello statunitense.

Cuore antico

Ma dove nascerà la nuova 883? Harley-Davidson ha pianificato una strategia globale: la produzione per il mercato americano tornerà nello stabilimento di York, in Pennsylvania, mentre per il resto del mondo le catene di montaggio si muoveranno verso la Thailandia. Una scelta industriale necessaria per contenere i costi, ma che promette di far discutere i puristi del “Made in USA” a ogni costo.

Sotto il profilo tecnico, la notizia più importante è il grande rifiuto della tecnologia Revolution Max in favore della tradizione. La nuova Sportster riabbraccerà il leggendario V-Twin a 45°, lo stesso che era stato mandato in pensione nel 2022 perché ritenuto incapace di superare le restrizioni Euro. Gli ingegneri sono ora al lavoro per aggiornare quel cuore meccanico, mantenendo però intatti i tratti distintivi, come l’iconico airbox circolare che ha reso celebre la Iron.

Come sarà la Sportster del 2027?

Dalle prime anticipazioni e dai teaser ufficiali, la nuova arrivata sembra voler ricalcare fedelmente le orme della sua antenata. La posizione di guida promette di essere quella classica. Quindi con manubrio basso e pedane centrali per un controllo totale. Ci sono però dei cambiamenti. Ad esempio la sella diventerà biposto di serie e sarà più bassa, per accogliere una platea di motociclisti ancora più vasta. La strumentazione, dalle prime immagini, appare più voluminosa, suggerendo il passaggio a un display digitale più moderno.

In termini di performance non dovrebbero esserci numeri da capogiro: l’ultima versione dell’Iron 883 erogava circa 54 CV e una coppia di 73 Nm, pesando 247 kg in ordine di marcia. Non sono dati per chi cerca la velocità assoluta, ma sono i numeri della “moto della gente".

La scommessa per il futuro: arriva anche la Sprint 440

La strategia di Starrs non si ferma alla Sportster. Per abbassare ulteriormente la soglia d’ingresso nel mondo Harley, è previsto l’arrivo della Sprint, una monocilindrica da 440 cm³ che recupera un nome storico del passato.

Questa manovra a tenaglia, una entry level moderna e il ritorno di un classico intramontabile, è la ricetta scelta da Milwaukee per risalire la china dopo un preoccupante crollo delle vendite, che dal 2019 a oggi hanno fatto segnare un pesante -40%. La sfida è aperta: Harley-Davidson sta cercando di dimostrare che per guardare al futuro, a volte, bisogna avere il coraggio di voltarsi indietro.