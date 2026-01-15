Harley-Davidson amplia la gamma con 13 nuovi modelli tra Touring, Trike e versioni celebrative

Come da tradizione, Harley-Davidson ha scelto l’inizio dell’anno per svelare la nuova gamma. Per il 2026 sono previsti introducendo tredici nuovi modelli che rinnovano profondamente le principali famiglie del marchio. Non si tratta di moto completamente inedite, ma di evoluzioni significative di modelli esistenti, migliorati dal punto di vista delle tecnologie, delle dotazioni e delle varianti esclusive. La presentazione riguarda le gamme Grand American Touring, Trike, CVO, Adventure Touring e una serie speciale celebrativa dedicata al 250° anniversario degli Stati Uniti.

Touring, comfort e tecnologia

La categoria Touring si amplia con due nuove versioni: Street Glide Limited e Road Glide Limited. Queste moto, pensate per i grandi viaggi, montano il nuovo motore Milwaukee-Eight VVT 117, capace di offrire più coppia e una maggiore efficienza. Oltre al propulsore aggiornato, le novità riguardano anche l’aerodinamica, la capacità di carico e la tecnologia a bordo.

Entrambi i modelli adottano il sistema operativo Skyline OS, con uno schermo touchscreen da 12,3” e connettività Apple CarPlay. Le nuove borse laterali e il Grand Tour-Pak offrono fino a 144 litri di capacità, mentre l’impianto frenante Brembo e le sospensioni Showa aggiornate completano l’allestimento,.

I modelli Trike

Sempre più apprezzati da chi cerca sicurezza e comfort su tre ruote, i modelli Trike si evolvono con la nuova generazione di Street Glide 3 Limited e Road Glide 3. Entrambi condividono l’architettura con i modelli a due ruote, ma beneficiano di una nuova sospensione posteriore, pensata per offrire una guida più fluida anche su strade sconnesse.

A bordo si trova lo stesso Milwaukee-Eight VVT 117, ma con alcune migliorie al sistema di trasmissione e al peso. Lo stile si ispira alla gamma Touring, con linee muscolose e dotazioni di fascia alta, come lo Skyline OS e la strumentazione completamente digitale.

Pan America 1250 Limited

Tra le novità più interessanti di quest’anno c’è l’arrivo della nuova Harley-Davidson Pan America 1250 Limited. Si tratta della versione full optional della 1250 Special. Di serie è equipaggiata con valigie laterali e top case in alluminio, un quickshifter Screamin’ Eagle, piastre paramotore, protezioni per radiatore, sospensioni semi-attive e cerchi a raggi tubeless. Il motore Revolution Max 1250 resta invariato, con 149 CV e 124 Nm di coppia, mentre il pacchetto tecnologico include nove modalità di guida, controllo della trazione cornering e sistema ARH che abbassa automaticamente la sella in fase di arresto.

Lusso e potenza

La linea Custom Vehicle Operation (CVO) propone per il 2026 cinque modelli in edizione limitata. Si tratta della CVO Street Glide ST, della CVO Road Glide ST, della CVO Street Glide, della CVO Street Glide Limited e della CVO Street Glide 3 Limited. In questi modelli si concentrano tutte le finiture più pregiate e i componenti di fascia alta di Harley-Davidson, dal motore Milwaukee-Eight 121 nelle versioni High Output o VVT fino alle sospensioni regolabili Showa, freni Brembo e scarichi in titanio.

Le versioni ST sono pensate per i motociclisti sportivi, con modalità di guida dedicate anche all’uso in pista, mentre le versioni Limited offrono sedili riscaldati, finiture in Alcantara e impianti audio Rockford Fosgate da più di 1000 W.

I tre modelli per i 250 anni degli Stati Uniti

A chiudere la nuova gamma per il 2026 c’è la Enthusiast Collection – Liberty Edition, una serie limitata dedicata ai 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d’America. I modelli coinvolti sono Street Glide, Street Glide 3 Limited e Heritage Classic. Queste moto celebrative si distinguono per la colorazione Midnight Ember (con un’aquila Liberty sul serbatoio), grafiche esclusive, inserti dedicati su plancia e motore, e cuciture tricolori a richiamare la bandiera americana.

Di queste versioni celebrative Harley-Davidson produrrà solo 2.500 unità a livello globale, destinate sia al mercato statunitense che internazionale. A livello tecnico, restano invariate rispetto ai modelli di partenza, ma l’allestimento speciale le rende veri oggetti da collezione.