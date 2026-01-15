Ford, ecco la nuova Mustang Dark Horse SC: motore V8 per alte prestazioni

Dopo la Dark Horse R, Ford presenta una nuova evoluzione della sua leggendaria sportiva, la Mustang Dark Horse SC. Si tratta di un modello ad alte prestazioni nato con un DNA dichiaratamente da pista e sviluppato fianco a fianco con la GTD e la GT3 da competizione. Il risultato è una versione della Mustang capace di portare su strada tutta l’esperienza e la tecnologia accumulata sui circuiti.

Il confronto con la GTD e la GT3

Il progetto è stato affidato a un team guidato da Arie Groeneveld, per la prima volta coinvolto direttamente su una Mustang. Le fasi di sviluppo hanno coinvolto due tracciati iconici come Sebring e Virginia International Raceway, dove la Mustang Dark Horse SC ha condiviso i test con la GTD e la GT3. Da questo confronto diretto sono nate diverse soluzioni tecniche che oggi troviamo nel pacchetto Track Pack, tra cui i freni carboceramici Brembo e gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 R, entrambi studiati per offrire massime prestazioni in condizioni estreme.

L’aerodinamica ha ricevuto un’attenzione particolare, con un nuovo cofano in alluminio dotato di una presa d’aria maggiorata che migliora il raffreddamento e la stabilità dell’avantreno. Rimuovendo il vassoio della presa d’aria si ottiene una deportanza 2,5 volte superiore rispetto al modello Dark Horse standard. Il profilo posteriore è stato ottimizzato con una coda “ducktail” progettata per aumentare l’efficienza dell’alettone posteriore, migliorandone l’efficacia senza compromettere la visibilità.

Obiettivo leggerezza

Il pacchetto Track Pack alleggerisce l’auto di circa 68 kg, grazie all’uso di cerchi in fibra di carbonio, sospensioni con componenti forgiati al posto dell’acciaio e una barra in magnesio pensata per rendere più diretto il comportamento dello sterzo. In alcuni dettagli compare anche la stampa 3D in titanio, portata direttamente dal programma GTD, a conferma del livello di attenzione verso la leggerezza. L’assetto della Mustang Dark Horse SC si affida a una nuova generazione di sospensioni MagneRide, affinate nel settaggio delle molle e negli snodi, pensate per offrire una risposta rapida e adattiva anche nei passaggi più impegnativi.

Le prestazioni

Alla base della Ford Mustang Dark Horse SC c’è un V8 sovralimentato da 5,2 litri, abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione a sette rapporti. È lo stesso schema meccanico già adottato sulla GTD, scelto per offrire un’erogazione intensa e una risposta pronta, pensate per una guida estrema su pista.

Oltre alla meccanica, il progetto Dark Horse SC punta su un’integrazione profonda tra telaio, aerodinamica e gestione elettronica per garantire un comportamento dinamico di altissimo livello. Il lavoro sulla leggerezza restituisce una maggiore prontezza nei cambi di direzione e in una risposta più precisa dello sterzo. Le sospensioni MagneRide di nuova generazione sono state ritarate per adattarsi alle sollecitazioni della guida su pista, mentre l’impianto frenante carboceramico firmato Brembo offre resistenza e modulabilità anche nelle staccate più decise.

Il profilo aerodinamico è stato studiato per migliorare la stabilità ad alta velocità: con l’ala posteriore in fibra di carbonio, la Dark Horse SC genera fino a circa 280 kg di carico aerodinamico a quasi 290 km/h, un valore che la colloca in una fascia prestazionale vicina alle vetture da pista. A tutto questo si aggiunge un controllo della trazione regolabile su cinque livelli e la possibilità di disattivare completamente l’elettronica, offrendo al pilota una gestione piena delle dinamiche del veicolo.

L’abitacolo

Gli interni riprendono l’estetica e la funzionalità della GTD, con un volante sportivo rivestito in pelle e Alcantara, completo di comandi integrati e un inconfondibile segno a ore dodici. I sedili Recaro, disponibili in pelle e Dinamica, possono essere configurati con dettagli in grigio oppure in una tonalità Teal più audace, mentre al posto dei sedili posteriori viene proposta una mensola per sistemare l’attrezzatura.

Con il lancio previsto per l’estate del 2026, la Mustang Dark Horse SC si posiziona come modello di vertice nella gamma Mustang, al di sopra della versione Dark Horse Performance Package ma al di sotto della più estrema GTD.