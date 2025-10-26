La Ford Mustang GTD è tornata al Nürburgring: caccia ad un nuovo record?

La Ford Mustang GTD è tornata al Nürburgring e l’obiettivo potrebbe essere quello di riprendersi il record della pista per i marchi americani. All’inizio di agosto questo primato era infatti stato conquistato dalla Corvette ZR1X che aveva ottenuto un tempo sul giro di 6:49.275, contro i 6:52.072 della Ford Mustang GTD. Anzi, in realtà la Mustang GTD è stata battuta due volte perché anche la Corvette ZR1 aveva ottenuto un tempo migliore (6:50.763). A quanto pare, la Casa dell’Ovale Blu ha deciso di tornare all’Inferno Verde per battere il nuovo record conquistato di recente dalla Corvette. Sono arrivate infatti una serie di foto spia che mostrano la sportiva americana lungo le curve del circuito tedesco.

UNA NUOVA AERODINAMICA

Le immagini sono molto interessanti dato che possiamo notare che la Ford Mustang GTD è un po’ diversa dal solito in quanto dotata di un nuovo body kit aerodinamico più estremo. Possibile che la casa automobilistica abbia colto l’occasione anche per testare un nuovo pacchetto aerodinamico da offrire ai clienti, pensato per rendere la vettura ancora più veloce e nel caso specifico di far segnare anche un nuovo giro record al Nürburgring. Con una nuova aerodinamica e magari alcuni ritocchi all’assetto, togliere 3 secondi e migliorare il tempo della Corvette non dovrebbe essere impossibile. La sensazione è che presto ne sapremo molto di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴡɪʟᴄᴏ ʙʟᴏᴋ (@wilcoblok)

MOTORE V8

La Mustang GTD rappresenta l’apice della gamma Mustang e beneficia dell’esperienza maturata da Ford Performance Motorsports e Multimatic Motorsports nel programma Mustang GT3. Ricordiamo che sotto il cofano troviamo un V8 sovralimentato da 5,2 litri, capace di erogare 815 CV e 900 Nm di coppia, quanto basta per raggiungere una velocità massima di 325 km/h.