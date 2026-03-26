Ford aggiorna la Mach-E: più autonomia e una sorpresa

Ford continua a spingere anche sull’elettrico. E in Europa aggiorna la sua Mustang Mach-E con una serie di novità pensate per renderla ancora più di appeal. Tra queste spicca una versione dal sapore nostalgico. Ma con tutta la tecnologia del presente. Parliamo della nuova GT California Special, chiaramente ispirata alla storica Mustang del 1968.

Un omaggio al passato, con lo sguardo al futuro

Questa nuova variante non passa quindi inosservata. I cerchi da 20 pollici in Carbonised Grey con badge GT/CS, i dettagli Rave Blue e la striscia sul cofano con grafiche che richiamano i colori del tramonto le danno un’identità forte, quasi “muscolare”.

Dentro? L’atmosfera cambia. Materiali curati come ActiveX e Miko, sedili sportivi e una finitura Navy Pier che punta su eleganza e comfort.

Più autonomia e tecnologia concreta

Ma le novità non si fermano al look. Ford ha lavorato anche su aspetti più pratici. I modelli Premium Extended Range ora montano pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Che si traducono in più chilometri percorribili. Vengono dichiarati fino a 615 km per le versioni a trazione posteriore e fino a 555 km per quelle integrali, secondo il ciclo WLTP.

Arriva anche di serie il sistema Clear Exit Assist, una funzione semplice ma utile nella vita quotidiana.In sostanza avvisa se si sta per aprire la portiera mentre si avvicinano ciclisti o pedoni.

E poi ci sono due nuove colorazioni, Race Red e Adriatic Blue-Green, che ampliano le possibilità di personalizzazione.

Lo sguardo avanti: guida senza mani e nuovi modelli

Ford non nasconde la direzione: aggiornamenti continui, sia software che hardware, per seguire le richieste dei clienti. Lo ha sottolineato anche Christian Weingaertner (direttore Ford Europa), spiegando come l’obiettivo sia offrire un’esperienza sempre più evoluta nel tempo.

In questa logica si inserisce anche l’espansione della tecnologia BlueCruise, il sistema di guida “hands-off” già disponibile sulla Mustang Mach-E. A partire dall’estate 2026 arriverà anche su altri modelli della gamma, tra cui Puma, Puma Gen-E, Ranger plug-in hybrid e Kuga.