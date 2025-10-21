Mach-E GT California Special, ispirata alla tradizione Mustang

Ford riaccende il fascino della tradizione con un tocco elettrico. Arriva la Mustang Mach-E GT California Special 2026, un modello che fonde l’heritage del marchio con l’innovazione dei veicoli a zero emissioni. È un omaggio alla libertà e allo stile di vita della West Coast, reinterpretato attraverso materiali, colori e design contemporanei.

“C’è qualcosa nello spirito californiano che da sempre è legato alla Mustang,” racconta Kristen Keenan, designer colori e materiali di Ford. “Ora anche la Mach-E entra ufficialmente a far parte di questa famiglia.”

Dalle radici degli anni ’60 al futuro elettrico

Negli anni Sessanta, la California era la roccaforte delle vendite di Mustang. I concessionari locali, che rappresentavano una fetta importante del successo del modello, proposero a Ford di creare un’edizione speciale per celebrare il loro contributo. Così, nel 1968, nacque la prima California Special (qui nella versione attuale). Quell’auto si distingueva per accenti rossi e neri, elementi aerodinamici dedicati e un look che divenne iconico. Ne furono costruite poco più di 4.000 unità, ma bastarono a far nascere una leggenda. Con il lancio della settima generazione della Mustang due porte nel 2024, Ford ha deciso di rispolverare quell’idea, proiettandola nel futuro.

“Abbiamo osato molto,” spiega Stefan Taylor, designer esterni Ford. “Volevamo creare qualcosa di nuovo per la Mustang di oggi, rispettandone però la storia e il carattere.”

L’anima blu dell’oceano

Il risultato è un’auto che cattura visivamente l’essenza della California. Ford ha abbandonato gli accenti rossi e neri per abbracciare una tonalità inedita: Rave Blue, un blu cangiante che cambia dal chiaro allo scuro come l’acqua del Pacifico.

“Il Rave Blue è un colore vivo, dinamico, con riflessi che virano al violetto,” spiega Keenan. “È nato proprio pensando alle sfumature dell’oceano.” Questo colore diventa il filo conduttore del pacchetto California Special, ora disponibile sia per la Mustang tradizionale sia per la Mach-E 2026, il SUV elettrico della famiglia.

Due anime, un’unica famiglia

La Mustang Mach-E GT California Special riprende diversi elementi stilistici della sorella a due porte, ma non la imita. “Non volevamo un copia e incolla,” precisa Taylor. “Abbiamo creato un design che riconosce la Mach-E come parte della famiglia Mustang, ma con una personalità tutta sua.” Entrambi i modelli sfoggiano accenti Rave Blue su cerchi, griglia, badge e interni, insieme a una nuova scritta “California Special” che abbandona il font rétro anni ’60 per un carattere più moderno e squadrato.

La Mach-E, tuttavia, si distingue per dettagli propri:

Cerchi da 20 pollici in grigio carbonizzato con logo GT/CS e copricerchi neri lucidi.

Emblema Mustang illuminato in Rave Blue sulla griglia frontale.

Grafica sul cofano ispirata al tramonto sulla costa californiana, con linee grigie, nere e blu che rappresentano l’oceano.

All’interno domina l’eleganza sportiva: sedili performance rivestiti in Navy Pier ActiveX e Miko, con strisce riflettenti blu e argento, la console centrale e il volante rivestiti nello stesso materiale, e tappetini con cuciture coordinate. Sotto il cofano elettrico, la GT California Special offre 480 cavalli, fino a 900 Nm e un’autonomia stimata EPA di 280 miglia (circa 450 km).

Quando la community ispira il design

Lo spirito della California Special nasce dal basso, e Ford continua a mantenerlo vivo ascoltando chi guida le Mustang. Keenan e Taylor, entrambi proprietari di Mustang, partecipano a raduni e fiere di settore, raccogliendo idee direttamente dagli appassionati. Proprio da lì è nata l’ispirazione per i cerchi Rave Blue, visti in versione personalizzata al SEMA Show di Las Vegas, il più grande evento mondiale dedicato al tuning e agli accessori auto.

“Ai raduni Mustang si vedono centinaia di versioni uniche,” racconta Taylor. “La personalizzazione è il cuore del marchio. Con questa edizione volevamo offrire un pacchetto che rispecchiasse quello spirito, capace di distinguersi nel panorama dei veicoli elettrici.”

Prezzo, disponibilità e arrivo sul mercato

La Mustang Mach-E GT California Special 2026 rappresenta l’incontro tra prestazioni elettriche d’avanguardia e design ispirato alla tradizione, con un tocco inconfondibilmente californiano. Il pacchetto California Special sarà proposto a 2.495 dollari aggiuntivi rispetto al prezzo base della Mach-E GT (53.395 dollari). La gamma 2026 partirà da 37.795 dollari. Gli ordini apriranno il 22 ottobre 2025, con le prime consegne previste nel primo trimestre 2026.