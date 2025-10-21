FIAT Tipo si prepara ad andare in pensione: cosa arriverà al suo posto?

La FIAT Tipo si sta preparando a dirci addio. Per questo modello si sta infatti avvicinando il momento della pensione. Che la Tipo avrebbe terminato la sua carriera senza un’erede diretta lo sapevamo già. In realtà, si parlava dello stop alla produzione entro la fine del 2025. A quanto pare, la FIAT Tipo continuerà ad essere prodotta ancora per alcuni mesi per chiudere la sua carriera entro giugno 2026 quando cesserà la produzione all’interno dell’impianto di Bursa, in Turchia. La notizia arriva da un’intervista su CNBC-e di Cengiz Elordu, il CEO di Tofas, casa automobilistica turca che costruisce la Tipo e che la vende anche nel Paese con il nome di Egea. A quanto pare, Tofas ha chiesto a Stellantis di estendere la produzione di ulteriori 6 mesi oltre la fine del 2025 ammettendo poi che l’ultima Tipo uscirà dalla linea di produzione il 30 giugno 2026.

Questo significa che la FIAT Tipo rimarrà ancora nella gamma della casa automobilistica per tutti i primi mesi del 2026 per poi uscire definitivamente.

COSA ARRIVA AL POSTO DELLA FIAT TIPO?

Come già detto all’inizio, la FIAT Tipo non avrà un’erede diretta. Tuttavia, dovrebbe arrivare un modello che andrà a colmare il vuoto creato dalla Tipo. Cengiz Elordu non ha voluto aggiungere dettagli in merito limitandosi a parlare che la vettura che arriverà a sostituire la Tipo/Egea sarà il prodotto giusto. Ma quindi cosa arriverà? Mancano i dettagli ma possiamo già fare una prima ipotesi. Oggi il mercato chiede SUV e crossover e molto meno berline e hatchback. FIAT, lo sappiamo, è al lavoro su due nuovi modelli globali. Uno di questi è la nuova FIAT Fastback (nome provvisorio) di cui abbiamo già visto diverse foto spia. Da tempo si specula che proprio questo modello dovrebbe andare a sostituire la Tipo pronta ad andare in pensione.

Aggiungiamo pure che alcune recenti indiscrezioni parlano del debutto della Fastback proprio a giugno 2026, cioè in parallelo con il momento del pensionamento della Tipo. Ne capiremo ovviamente di più nel corso dei prossimi mesi. Il dato oggettivo è che la Tipo si sta preparando alla pensione e che c’è qualcosa che sta arrivando al suo posto. Cosa, esattamente, lo scopriremo nei prossimi mesi.