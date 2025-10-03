FIAT Fastback 2026, ancora nuove foto spia del SUV Coupé

La nuova FIAT Fastback continua a farsi vedere su strada e un nuovo set di foto spia permette di osservare meglio ulteriori dettagli del nuovo SUV Coupé su cui la casa automobilistica sta lavorando. Dovrebbe arrivare nel 2026 ma in realtà una data certa ancora non c’è dato che con l’arrivo del nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, le strategie dei diversi marchi del Gruppo stanno cambiando. Fino a che FIAT non comunicherà il suo nuovo piano industriale possiamo fare solamente alcune ipotesi. Quello che però pare certo è che ci sarà un po’ di ritardo sui lanci di alcuni modelli. Del resto, la nuova FIAT Giga Panda o Pandissima doveva debuttare la scorsa estate ma non si è vista. Anzi, non abbiamo nemmeno visto foto spia e solo la nuova FIAT Fastback è stata intercettata già diverse volte su strada. Per capire meglio cosa davvero sta arrivando dobbiamo aspettare che sia comunicata la nuova strategia del Gruppo Stellantis.

FIAT FASTBACK, UN MODELLO GLOBALE

Il nuovo SUV Coupé è molto importante per FIAT dato che sarà un modello globale, cioè sarà venduto anche al di fuori dei confini europei. Da noi, in passato si diceva che sarebbe andato a sostituire indirettamente la FIAT Tipo prossima al pensionamento. Poggerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata dalla Grande Panda. Si tratterà di un modello di segmento C non più lungo di 4,5 metri per non andare a sovrapporsi con altre vetture del Gruppo Stellantis. Basandosi sui concept visti in passato, il look dovrebbe riprendere quello della Grande Panda con un frontale dotato di una firma luminosa particolare a pixel.

I motori? La piattaforma Smart Car è multienergia e quindi troveremo sicuramente versioni Mild Hybrid ed elettriche. Sull’ibrido ci sarà il solito PureTech di 1,2 litri abbinato ad un cambio automatico al cui interno è integrata una piccola unità elettrica. Anche sulla Fastback arriverà quindi il Mild Hybrid già presente su altri modelli Stellantis. C’è però qualcuno che specula che potrebbe arrivare anche il PureTech in versione Full Hybrid su cui Stellantis sta lavorando. Ci sarà poi il modello 100% elettrico con il motore da 113 CV presente su Grande Panda. Batteria da 44 kWh? Forse arriverà un accumulatore di maggiore capacità viste le dimensioni della vettura.

Ci sarà anche un’entry level a benzina non elettrificata che renderebbe la nuova FIAT Fastback più accessibile economicamente? Forse visto cosa ha iniziato a proporre Stellantis ma lo scopriremo solamente in futuro quando FIAT finalmente ci racconterà qualcosa di più su questo modello.