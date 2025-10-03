MG, crescita record in Italia: oltre 100.000 auto vendute

MG continua a crescere velocemente in Italia merito di una gamma sempre più ampia che punta molto sul rapporto contenuti / prezzo. La casa automobilistica del Gruppo SAIC ha raggiunto sul nostro mercato un traguardo molto importante e cioè quello delle 100.000 auto vendute.

UNA COSTANTE CRESCITA

Dunque, un risultato importante che premia il lavoro della casa automobilistica nel nostro Paese che in poco più di quattro anni è riuscita a conquistare il pubblico italiano. I numeri del resto sono molto chiari. Solo nei primi 9 mesi del 2025, MG ha venduto 39.265 auto arrivando ad ottenere una quota di mercato del 3,34%. Rispetto al 2024, si tratta di una crescita di oltre il 30%. Grande soddisfazione da parte di Andrea Bartolomeo Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy che sul risultato che sta ottenendo MG in Italia ha dichiarato:

I risultati straordinari che MG ha raggiunto sul mercato italiano sono la testimonianza della concretezza del nostro progetto. In poco più di quattro anni siamo riusciti a soddisfare le esigenze di 120.000 clienti che voglio ringraziare per averci dato fiducia. Per loro ogni giorno rinnoviamo il nostro impegno per ottenere da casa madre i prodotti più adeguati alle nostre necessità, al nostro stile di mobilità, e per migliorare il servizio post vendita. Il nuovo capitolo della storia MG è iniziato nel 2021, in un momento piuttosto complicato del mondo e del mercato. L’avventura sembrava particolarmente sfidante ma grazie ad un approccio flessibile, all’ascolto concreto delle esigenze dei clienti e a un’offerta in continua evoluzione siamo riusciti a soddisfare le aspettative, anche nei momenti in cui l’approvvigionamento di auto risultava particolarmente difficile. Sono orgoglioso del team di colleghi e della rete dei concessionari che ci sta supportando con entusiasmo e dedizione, senza il loro contributo non avremmo potuto raggiungere questi risultati.

L’Italia è stato poi il Paese pilota in cui MG ha implementato il primo magazzino ricambi locale. Inaugurato nel luglio del 2024 a Tortona (AL), nell’arco di appena un anno è riuscito ad assicurare alla rete degli MG Store la consegna delle parti di ricambio in 24/36 ore su tutto il territorio. Il magazzino MG in 24 mesi ha incrementato la superficie del 50%, triplicato lo stock dei ricambi e soprattutto ha raggiunto un fill rate del 94%.

UNA GAMMA SEMPRE PIÙ AMPIA

La casa automobilistica oggi offre in Italia una gamma composta da 6 modelli (HS, ZS, MG3, MG4, MGS5 EV, Cyberster) e quattro alimentazioni (Hybrid+, Plug-in hybrid, EV e benzina), caratterizzata da tre diverse tipologie di carrozzeria (SUV, hatchback, roadster). In questo modo è in grado di andare ad accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti. Sul nostro mercato continuano poi a distinguersi i modelli MG3 e ZS che troviamo sempre ai vertici dei rispettivi segmenti.