Audi A2 e-tron 2026 ancora pizzicata su strada: nuove foto spia della compatta elettrica

Audi sta lavorando al nuovo modello entry level della sua gamma di auto elettriche. Il debutto è atteso nel 2026 ma i test sono iniziati e abbiamo già visto alcune prime foto spia del nuovo modello. Adesso ne sono arrivate di nuove che mostrano ulteriori dettagli interessanti. Il nome ufficiale non è stato ancora comunicato. In passato si erano fatte diverse ipotesi ma visto che la vettura presenta alcuni richiami alla vecchia Audi A2, si pensa che alla fine la casa dei 4 anelli possa decidere di chiamare questo modello Audi A2 e-tron.

LO SVILUPPO PROSEGUE

Le foto spia viste fino a questo momento hanno permesso di notare che la nuova elettrica avrà forme a cavallo tra un’hatchback e un crossover. I nuovi scatti mostrano una vettura ovviamente ancora camuffata. Tuttavia, emerge un dettaglio interessante. In una delle foto la nuova Audi A2 e-tron, per il momento la chiamiamo così, aveva il cofano anteriore aperto. A quanto pare, si vede la meccanica e questo fa pensare che a meno di modifiche con l’introduzione di qualche copertura, il modello di produzione non disporrà di un frunk, soluzione molto apprezzata dagli utenti elettrici soprattutto per poter riporre i cavi per la ricarica. Le nuove foto arrivano dalle strade delle Alpi austriache.

Da quanto visto fino a questo momento grazie alle foto spia, davanti ci sarà una griglia chiusa presente anche sugli altri modelli della famiglia e-tron oltre a fari dalle forme sottili. Dietro, c’è uno spoiler che sembra andare a dividere in due il lunotto, caratteristica simile a quella presente sulla vecchia Audi A2. Gli interni non si sono ancora visti. Tuttavia, possiamo immaginare che troveremo il solito ambiente Audi molto curato con ampi display per la strumentazione ed il sistema infotainment. Anche su questo modello ci sarà l’Audi Digital Stage? Lo scopriremo nel corso del tempo.

Per quanto riguarda la meccanica, al momento ci sono poche informazioni. Nuova Audi A2 e-tron dovrebbe adottare la nuova piattaforma MEB+. Visto il posizionamento sotto Audi Q4 e-tron, si specula che possa essere correlata con la nuova Skoda Elorq e quindi disporre dei medesimi powertrain. Al momento, però, di certo non c’è ancora nulla. Il lavoro di sviluppo va avanti e al debutto manca ancora diverso tempo. Dunque, ci sarà modo per saperne di più nei prossimi mesi.