Nuova Audi Q9, primo assaggio degli interni hi-tech

Nel variegato mondo di SUV e crossover, il marchio di Ingolstadt ha scelto di espandere il concetto di lusso a ruote alte con il chiaro obiettivo di offrire il miglior prodotto possibile ai clienti. L’Audi Q9 si posizionerà al di sopra della Q8 come SUV di punta del marchio. La presentazione ufficiale è prevista per il 29 luglio 2026, provando a fermare l’ascesa di BMW X7 e Mercedes-Benz GLS.

Dalle prime immagini dell’abitacolo è emersa una plancia raffinata che ha la medesima impostazione delle ultime Audi, in grado di offrire un quadro strumenti di 11,9 pollici e lo schermo curvo di 14,5 pollici per il sistema multimediale, a cui si può aggiungere un ulteriore schermo di 10,9 pollici dedicato al passeggero.

Ufficio mobile

La Q9 è pensata per famiglie numerose con tre file di sedili, eventualmente con una panca a tre posti, con la seconda fila omologata per ospitare tre seggiolini contemporaneamente, o due sedili singoli completamente regolabili elettricamente e dotati di ventilazione attiva. I sedili anteriori sono riscaldati, ventilati e massaggianti, con altoparlanti nei poggiatesta. La scelta dei rivestimenti rappresenta un tuffo nel passato con materiali più naturali e tattili, riducendo l’uso di plastiche. Non vi sembra un controsenso? Ciò che era nella natura delle cose, da oggi rappresenterà il top di gamma.

Audi proporrà un ventaglio di possibilità per i clienti, dalla fibra di alpaca alla microfibra dinamica, fino alla tradizionale pelle Nappa. Disponibili diversi legni come il frassino a venatura aperta o il carbonio con accenti grigi. La console centrale è concepita per coloro che fanno un uso massiccio dei device con due piastre per la ricarica wireless rapida degli smartphone, mentre nel bagagliaio c’è un sistema di binari in alluminio con ganci scorrevoli che consente di bloccare il carico, lasciando libero il pavimento per le valigie più ingombranti.

Ambiente luminoso

Spicca un tetto panoramico da circa un metro e mezzo quadrato che garantisce una spettacolare ariosità. Il vetro stratificato è diviso in nove segmenti che possono diventare opachi individualmente premendo un pulsante, riflettendo quasi totalmente i raggi UV e il calore infrarosso. Una tecnologia che migliorerà i viaggi dei passeggeri. Inoltre, quando l’auto viene parcheggiata il tetto si oscura automaticamente per proteggere la privacy dell’abitacolo.

Sulla Q9 le portiere si potranno aprire e chiudere elettricamente. Il sistema è concepito per la massima sicurezza, poiché i sensori perimetrali studiano l’area circostante bloccando il movimento se rilevano ostacoli come muri, altre auto o ciclisti in arrivo. Con un angolo di apertura delle portiere che raggiunge i 90 gradi, per i genitori che devono installare i seggiolini sarà semplice completare i movimenti. Il design della Q9 non a caso è squadrato per massimizzare lo spazio della terza fila.

Per un’esperienza di bordo a cinque stelle

La musica a bordo è garantita da un audio Bang & Olufsen che integra la tecnologia 4D: oltre ai classici altoparlanti, vi sono attuatori nei sedili anteriori, che in base a quanto annunciato da Audi trasformano le frequenze basse in vibrazioni fisiche, trasmettendo il ritmo sulla pelle. Il 29 luglio cadranno i veli su quella che diventerà la nuova ammiraglia a ruote alte della Casa dei quattro anelli.

“Con la Q9, il concetto di ‘Vorsprung durch Technik’ (Progresso attraverso la tecnologia) è sempre più definito dall’esperienza a bordo – ha annunciato Gernot Döllner, CEO di Audi – Le auto sono da tempo molto più di un semplice mezzo di trasporto; sono spazi abitativi mobili per i nostri clienti. Materiali di alta qualità, sedili modulabili con sedili elettrici individuali nella seconda fila e portiere automatiche sottolineano l’impegno per la qualità del nostro nuovo SUV di grandi dimensioni.”