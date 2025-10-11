Nuova Audi Q9, il maxi SUV è stato pizzicato tra le curve del Nürburgring

Audi ha confermato che nel 2026 lancerà la nuova Q9, un maxi SUV che andrà a confrontarsi con modelli del calibro della BMW X7. La casa dei 4 anelli ha passato molto tempo a dibattere internamente se fosse necessario proporre un modello di questo segmento. Alla fine si è decisa a provarci ed il prossimo anno scopriremo tutte le caratteristiche di Audi Q9. Intanto, questo modello sta continuando lo sviluppo e non mancano foto spia che permettono di vederlo su strada e di capire i primi dettagli del suo design. A quanto pare, questo maxi SUV potrebbe essere proposto pure in una più “sportiva" versione SQ9. Dal Nürburgring, infatti, sono arrivate nuove foto spia che mostrano in azione proprio la versione più potente di questo maxi SUV tedesco.

IN ARRIVO UN NUOVO MAXI SUV: COSA SAPPIAMO

Da quanto si è potuto vedere fino a questo momento, Audi Q9 sarà sostanzialmente una versione ancora più grande di Audi Q7 di prossima generazione anche lei attualmente in fase di sviluppo. Il frontale si caratterizzerà per la presenza di un’ampia griglia e fari sdoppiati con le luci diurne dalle forme sottili. Nel paraurti troveremo anche un’ampia presa d’aria. Nuova Audi Q9 presenterà pure un profilo piuttosto pulito con una linea del tetto alta, un ampio portellone posteriore e fanali posteriori a LED che saranno uniti tra loro da una sottile striscia luminosa. Sempre dietro, il logo dei 4 anelli dovrebbero essere retroilluminato.

Come mostrano le immagini che arrivano dal Nürburgring, sembra che il maxi SUV sarà proposto anche nella più potente versioni SQ9 che disporrà di un body kit specifico che permetterà di rendere il suo look più sportiveggiante. Possiamo osservare, ad esempio, un paraurti anteriore rivisto e più elaborato. Dietro, vediamo un diverso paraurti con un diffusore e 4 terminali di scarico, 2 per lato. Notiamo anche cerchi di grandi dimensioni da cui traspare un impianto frenante maggiorato. Non sappiamo ancora con certezza cosa troveremo sotto al cofano ma si parla comunque di un motore V8 di 4 litri di cilindrata che potrebbe arrivare ad erogare una potenza attorno ai 600 CV.

La prima a debuttare dovrebbe essere comunque la nuova Audi Q9, mentre per la più performante versione SQ9 pare che si dovrà aspettare un po’ di più. In ogni caso, non si può fare altro che attendere maggiori novità sulla presentazione del nuovo maxi SUV di casa Audi.