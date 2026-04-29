Nuova Audi RS6, il test finisce male: botto contro le barriere del Nürburgring

Siamo abituati a osservare incidenti in quasi tutti i weekend di Motorsport e questo dovrebbe invitare gli automobilisti a rispettare le norme del Cds e non andare oltre i limiti. Nel mondo vi sono dei manici che sono pagati per mettere alla frusta le auto appena progettate dagli ingegneri, tuttavia stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto.

Audi sta lavorando alla produzione di una RS6 potentissima, ma si tratta di un progetto in divenire previsto tra la fine del 2026 e la prima metà 2027. Recenti foto spia confermano che Audi Sport è nelle fasi finali di sviluppo di una nuova edizione di RS6 che adotterà motorizzazioni ibride plug-in, con oltre 700 CV.

Station Wagon ad alte prestazioni

La vettura pesantemente camuffata ha preso parte a un test privato sul Nürburgring Nordschleife. Il prototipo RS6 vantava cerchi a doppie razze e parafanghi pronunciati. L’auto familiare tedesca si è fatta notare anche per le prese d’aria più grandi e per le griglie a nido d’ape nella zona frontale anteriore. Il look sportivo è completato da uno spoiler che si estende nella parte posteriore, dagli scarichi ovali e da un diffusore nella sezione inferiore.

L’abitacolo per ora è top secret, ma avrà sedili sportivi in ​​diverse configurazioni, una gamma di materiali raffinati e schermi per l’infotainment. Non mancheranno i diversi badge RS e un volante più sportivo rispetto alla A6 tradizionale. Fin qui tutto regolare, ma nel test al Nürburgring, nel tratto più ripido, il collaudatore ha forzato un po’ troppo, forse a causa dell’alternanza tra tratti asciutti e bagnati, e ha terminato la sua corsa contro le barriere di pneumatici. Nell’incidente ha danneggiato la parte anteriore sinistra del suo veicolo, ma è riuscito a riportare lentamente l’Audi ai box. Nella parte conclusiva del video in basso del canale YouTube CarSpyMedia potrete rivedere le immagini del crash.

Continuano i test

L’incidente di percorso di certo non interromperà i piani della Casa dei Quattro anelli. La vettura pepata in arrivo dovrebbe superare di gran lunga le prestazioni della RS6 Avant basata sulla precedente generazione di A6 che nella sua variante Performance sprigionava 630 CV e una coppia massima di 850 Nm. La nuova BMW M5 arriva ad erogare 727 CV e rappresenta attualmente il punto di riferimento tra le auto ad alte prestazioni nel segmento medio-alto.

La prossima Audi RS6, in base alle ultime indiscrezioni, avrà il propulsore ibrido plug-in V8 che equipaggia già la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, la Lamborghini Urus e la Bentley Continental GT (entrambe con 782 CV) e la Lamborghini Urus, sempre rimanendo nella famiglia Volkswagen. Costruita sulla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), rappresenta un’evoluzione della piattaforma MLB Evo per garantire un notevole salto di qualità. Il sound però non sembra quello di un V8, lasciando immaginare un V6 biturbo da 2,9 litri.