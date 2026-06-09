Audi Q7, la terza generazione è qui: prezzi a partire da 87.150 euro

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, quando Audi aveva rilasciato un piccolo teaser nel quale si poteva scorgere appena una singolo dettaglio. Oggi, la terza generazione di Audi Q7 è stata presentata al mondo intero. Il grande SUV rientra nel mercato dopo un’assenza che aveva lasciato più di qualcuno con l’amaro in bocca. La Casa di Ingolstadt, dunque, rimette in gioco quel veicolo che circa vent’anni fa seppe sparigliare le carte nella categoria dei maxi SUV. Adesso i tempi sono cambiati: saprà questa terza generazione imporsi come nel passato? Vedremo. Intanto scopriamo più nel dettaglio cosa abbia da offrire.

Design e dimensioni

Basata sulla piattaforma premium termica PPC, la nuova Q7 si presenta ai nastri di partenza con un carattere deciso e tecnologie d’avanguardia che spaziano dall’intelligenza artificiale all’illuminotecnica evoluta. Lunga 5,06 metri con un passo di 3 metri, adotta un look più muscolare rispetto a quello viste nel recente passato. La silhouette laterale è contraddistinta da una linea di cintura ascendente e da un’altezza complessiva cresciuta di 5 centimetri, a tutto vantaggio dello spazio interno.

Il frontale è dominato dalla mascherina single frame a nido d’ape, ora rialzato, mentre il retrotreno è caratterizzato da una pulizia formale estrema, raccordata da un’inedita fascia luminosa. Tra le novità estetiche spiccano le porte automatiche ad apertura elettrica (gestibili anche da remoto) e l’illuminazione del logo e della calandra.

Abitacolo digitalizzato

L’interno della nuovissima Audi Q7 è stato pensato per offrire una versatilità di tutto rispetto, con configurazioni a 5, 6 o 7 posti. Per la prima volta debutta la variante a sei posti con due sedili singoli in seconda fila, per un’atmosfera in stile lounge. Il bagagliaio della variante a cinque posti è cresciuto di oltre 80 litri, arrivando a spaziare tra 670 e 2.075 litri.

L0 Audi Digital Stage è – come di consueto – il fulcro tecnologico dell’abitacolo, composto da un cruscotto virtuale da 11,9 pollici, un display curvo MMI da 14,5 pollici e uno schermo dedicato al passeggero. L’architettura elettronica E3 1.2 consente l’integrazione di ChatGPT per il controllo vocale e l’adozione del sistema operativo Android Automotive OS. Un tocco di esclusività è dato dal tetto panoramico illuminato con trasparenza adattiva, in grado di opacizzarsi per ridurre l’impatto dei raggi UV.

Motorizzazioni

Al lancio, previsto per settembre 2026, la gamma si concentra sul possente V6 Diesel, supportato dalla nuova tecnologia mild-hybrid plus (MHEV+) a 48 Volt, che include una batteria da 1,7 kWh e un motore elettrico (PTG) capace di erogare fino a 24 CV e 370 Nm.

Ecco il dettaglio dei motori disponibili al debutto:

V6 3.0 TDI MHEV plus 245 CV: i consumi si attestano tra 7,1 e 7,8 l/100 km;

i consumi si attestano tra 7,1 e 7,8 l/100 km; V6 3.0 TDI MHEV plus 299 CV: con consumi tra 7,2 e 8,0 l/100 km.

Entrambe le unità beneficiano della doppia sovralimentazione (turbo e compressore elettrico), garantendo risposte istantanee. In manovra o a bassa velocità, il sistema permette spostamenti in modalità puramente elettrica. Successivamente al lancio, la gamma si arricchirà di un motore V6 3.0 TFSI e di due varianti Plug-in Hybrid.

Listino prezzi

La nuova Audi Q7 arriverà nelle concessionarie italiane a settembre 2026. Il listino parte da 87.150 euro per la versione da 245 CV e da 89.850 euro per la variante da 299 CV. La dotazione di serie comprende già la trazione integrale permanente quattro, il cambio tiptronic a 8 rapporti e le sospensioni pneumatiche adattive.