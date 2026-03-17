Audi: nuovi motori V6 benzina e diesel per Q5, A5, A6 e RS 5

Audi presenta una nuova generazione di motori V6 destinata ad alimentare Q5, A5, A6 e RS 5. La gamma si articola su tre unità con diversi livelli di elettrificazione e sovralimentazione, tutte accomunate dai vantaggi tipici dell’architettura a sei cilindri a V (reattività ai bassi regimi, coppia generosa, propensione agli alti regimi e ingombri contenuti) rispetto a un sei cilindri in linea. Non a caso è la stessa architettura scelta per il debutto in Formula 1 con il team Audi Revolut F1, al via nel 2026 con la monoposto R26.

Il V6 3.0 TFSI da 367 CV è il benzina mild-hybrid della famiglia. Monta un singolo turbocompressore a geometria variabile e un sistema mild-hybrid plus a 48 V. Equipaggia Audi S5, SQ5 e A6 e garantisce coppia massima costante su un ampio range di giri.

Il V6 3.0 TDI da 299 CV e 580 Nm è invece la soluzione diesel, disponibile su Q5 e A6 a partire da dicembre 2025. La sigla MHEV+ indica la presenza di un powertrain generator abbinato a un compressore elettrico e a un turbocompressore tradizionale. Il compressore elettrico entra in azione prima che i gas di scarico raggiungano la pressione necessaria ad azionare la turbina, azzerando di fatto il turbo lag. Rispetto alla generazione precedente, la pressione massima di sovralimentazione arriva con un secondo di anticipo, il 40% più rapidamente. Audi dichiara una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto al predecessore e la compatibilità con il carburante HVO secondo la normativa europea EN 15940.

Al vertice della gamma si posiziona il V6 2.9 TFSI biturbo con tecnologia plug-in, riservato alla RS 5. Due turbocompressori a geometria variabile, potenza complessiva di 639 CV, coppia massima di 825 Nm e una spiccata propensione agli alti regimi ne fanno il motore più estremo della famiglia e il primo powertrain plug-in della storia della sigla RS.