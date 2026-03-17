Dallo scherzo alla pista: la BMW M3 Touring 24H sfida il Ring

Tutto è iniziato con il pesce d’aprile dell’anno scorso, per intenderci uno di quelli che i costruttori fanno ogni anno proponendo versioni impossibili, strane o ridicole dei loro modelli. A volte, con i “pesci” delle Case auto, vi sarà capitato di pensare: beh, questa potrebbero produrla veramente. Ed è proprio quello che è successo nel caso della BMW M3 Touring 24H.

La risposta del pubblico al concept virtuale, sviluppato per scherzo, è stata positiva e talmente importante – oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e un milione di utenti raggiunti – da spingere i vertici della Casa di Monaco ad approvare il progetto nell’estate del 2025. BMW M Motorsport ha confermato che la vettura scenderà in pista per gareggiare nella leggendaria 24 Ore del Nürburgring, in programma il 16 e 17 maggio prossimi.

Una M4 GT3 EVO vestita da Touring

Sviluppata in soli otto mesi, la BMW M3 Touring 24H non è solo un esercizio di design, ma una vettura da competizione a tutti gli effetti. A livello estetico la carrozzeria è quella della M3 Touring di serie lanciata nel 2022, ma per quanto riguarda la meccanica il progetto deriva dalla BMW M4 GT3 EVO. Le specifiche tecniche sono le stesse della coupé, anche se la Touring risulta 200 millimetri più lunga e 32 millimetri più alta, a causa dell’imponente ala posteriore. Gli pneumatici da competizione saranno forniti dal partner Yokohama.

In pista da subito

In preparazione della celebre gara endurance del ‘Ring, la BMW M3 Touring 24H sarà già in pista la prossima settimana durante il secondo round della Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Allestita dal team Schubert Motorsport, la vettura competerà nella classe SPX e al volante si alterneranno quattro piloti ufficiali BMW M: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi e Neil Verhagen.

Omaggia la community

Il legame con i fan è alla base di questo progetto. Lo conferma la livrea utilizzata per le gare di preparazione, che sarà arricchita con una selezione di commenti pubblicati sui social in risposta all’originale scherzo d’aprile. Per la gara di 24 ore sarà invece utilizzata una colorazione dedicata.