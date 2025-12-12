50 anni di produzione di BMW Serie 3: una lunga storia

Da 50 anni, BMW Serie 3 rappresenta uno dei pilastri della serie produttiva del Gruppo BMW a livello mondiale. Dal 1975, anno in cui iniziò la produzione, sono state prodotte oltre 18 milioni di unità, presso 18 stabilimenti distribuiti in 13 differenti paesi. I principi cardine della filosofia BMW iFACTORY – come efficienza, flessibilità, digitalizzazione e una produzione efficiente hanno guidato con coerenza tutte le fasi della storia produttiva di questo celebre modello.

Dagli albori nel 1975, lo stabilimento principale di Monaco è il cuore della produzione della BMW Serie 3. BMW puntò sin da subito su un modello produttivo flessibile, reso possibile da tecnologie avanguardistiche come i sistemi di trasporto aereo e le saldatrici liberamente programmabili.

Con l’arrivo della seconda generazione della Serie 3 nel 1982, lo stabilimento di Monaco introdusse un reparto carrozzeria completamente automatizzato, con un tasso di automazione oltre il 90% grazie ai robot industriali. L’adozione di turnazioni flessibili e nuovi modelli organizzativi aumentò ulteriormente la produttività. La progressiva modernizzazione – dalle verniciature a polvere ai sistemi computerizzati per la produzione dei motori – ha mantenuto l’impianto tecnologicamente all’avanguardia. Oggi lo stabilimento impiega numerose soluzioni digitali e sistemi di controllo qualità basati sull’intelligenza artificiale, confermando la BMW Serie 3 come catalizzatore dell’innovazione produttiva del Gruppo BMW.

La Serie 3 è stata anche un motore di crescita e internazionalizzazione. Dopo Monaco, la produzione venne estesa a Dingolfing nel 1980 e a Ratisbona nel 1986. Negli anni Ottanta e Novanta il modello contribuì all’espansione globale con nuovi impianti a Rosslyn e Spartanburg, permettendo di servire direttamente i mercati locali e ponendo le basi dell’attuale rete produttiva globale del Gruppo BMW.

Dall’apertura dello stabilimento di Ratisbona, la BMW Serie 3 è diventata il modello di riferimento per l’avvio dei nuovi siti produttivi del BMW Group, fatta eccezione per Debrecen. Impianti come Spartanburg, Lipsia, San Luis Potosì e la joint venture BBA in Cina hanno iniziato la loro attività proprio con questo modello. Nel tempo, quasi tutte le varianti della Serie 3 – Berline, Cabrio, Touring e versioni M – sono state realizzate in numerosi stabilimenti grazie ad un‘elevata flessibilità produttiva, che consente di assemblare sulla stessa linea modelli con motori a combustione, ibridi plug-in ed elettrici.

Oggi la settima generazione viene prodotta a Monaco, Shenyang, San Luis Potosì e nei siti regionali di Chennai, Rayong e Araquari, oltre che presso partner in altri Paesi.

Intanto proseguono i preparativi per l’ottava generazione: una Serie 3 completamente elettrica entrerà in produzione a Monaco nella seconda metà del 2026 come modello della Neue Klasse, con successiva produzione anche in Cina e Messico. E’ previsto inoltre il ritorno della Serie 3 nello stabilimento di Dingolfing.