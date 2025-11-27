Le nuove BMW Serie 3 e i3 sorprese durante i test: le nuove foto spia

BMW sta continuando a lavorare sul rinnovo della sua gamma di vetture. Tra queste c’è la nuova generazione della BMW Serie 3 che sarà proposta anche nella versione elettrica BMW i3. Entrambe, adotteranno il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che ha fatto il suo debutto ufficiale sulla nuova BMW iX3 che è stata presentata a settembre al Salone di Monaco. La berlina arriverà il prossimo anno e lo sviluppo sta procedendo velocemente. Nuove foto spia mostrano sia la nuova Serie 3 e sia l’elettrica i3. Si tratta di un’occasione interessante anche per metterle a confronto dato che per quanto all’apparenza molto simili, presenteranno comunque alcune differenze estetiche.

NUOVE BMW SERIE 3 E I3: PICCOLE DIFFERENZE

Entrambe ovviamente adottano il nuovo stile di design Neue Klasse. Dunque, niente doppio rene di grandi dimensioni e al suo posto una soluzione più discreta che ricorda le BMW del passato. Guardando le nuove immagini, la nuova BMW Serie 3 endotermica davanti sembrare presentare una presa d’aria inferiore molto ampia. Sulla i3, invece, questo particolare è coperto. La conformazione del paraurti dovrebbe essere comunque simile sebbene la presa d’aria, sul modello elettrico, potrebbe risultare più piccola. Maggiori differenze, invece, si notano di profilo. La linea del tetto della BMW i3 appare piatta, mentre sulla nuova Serie 3, scende leggermente verso il lunotto. Sembra che ci sia un design leggermente differente anche per le portiere posteriori ma potrebbe essere un effetto del camuffamento. Leggera differenza anche sul posizionamento dello sportellino per la ricarica / rifornimento di carburante. In entrambi i modelli si trova su lato destro della vettura ma in posizione differente rispetto al parafango.

Dettagli interessanti che mostrano che le due vetture presenteranno alcune differenze. Del resto, ricordiamo, la nuova BMW i3 poggerà sulla piattaforma Neue Klasse, mentre la nuova Serie 3 continuerà ad utilizzare la piattaforma dell’attuale generazione della berlina (CLAR). Le nuove foto spia permettono di intravedere l’abitacolo. C’è un’ulteriore conferma che la casa automobilistica introdurrà anche su BMW Serie 3 / i3, il nuovo BMW Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto sulla nuova iX3.

MOTORI

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova BMW i3 adotterà tutte le ultime tecnologie introdotte sulla iX3, tra cui un’architettura a 800 V. Possibile che anche i powertrain siano i medesimi. Dunque, un’ipotetica versione top di gamma potrebbe disporre di un doppio motore, la trazione integrale ed una potenza di 469 CV. L’autonomia potrebbe arrivare a superare 800 km (WLTP). Per quanto riguarda la nuova BMW Serie 3 possiamo attenderci motorizzazione endotermiche, anche Mild Hybrid. Non dovrebbe nemmeno mancare l’ibrido Plug-in.