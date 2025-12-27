Nuova BMW M3 elettrica, un render se la immagina così

Con il debutto della nuova BMW Serie 3 previsto per il prossimo anno arriverà ovviamente anche una nuova M3 che come sappiamo, sarà proposta anche in una versione 100% elettrica con un powertrain che si preannuncia particolarmente sofisticato e ovviamente poggerà sulla piattaforma Neue Klasse. Negli ultimi giorni sono arrivate ulteriori foto spia che hanno permesso di dare un nuovo sguardo alla sportiva elettrica per quanto ancora camuffata. Grazie ai nuovi scatti che hanno fornito nuovi elementi, c’è chi ha realizzato alcuni render, come quello che proponiamo, che si immaginano l’aspetto della sportiva.

COME SARÀ?

Nuovo linguaggio di design Neue Klasse con un frontale ispirato a quello del concept BMW Vision Neue Klasse. Nuovi fari dalle forme allungate, con una nuova firma luminosa che ricorda quella della recente nuova iX3, con una coppia di segmenti verticali inclinati. Il design si sovrapporrà in gran parte a quello della nuova M3 a benzina che ovviamente continuerà ad essere proposta sul mercato. Al posteriore, invece, troveremo gruppi ottici a sviluppo orizzontale dalle forme sottili. Ovviamente trattandosi della BMW M3 ci sarà uno specifico body kit aerodinamico con un prese d’aria più elaborate all’interiore, uno splitter, un piccolo spoiler sull’estremità del baule e un grande diffusore posteriore. Elementi che permetteranno anche di esaltare il look aggressivo della nuova BMW M3.

E l’abitacolo? Come tutti i nuovi modelli del costruttore tedesco, anche la nuova BMW M3 elettrica disporrà, all’interno, dell’avanzato BMW Panoramic iDrive. Possiamo comunque immaginarci anche volante e sedili sportivi, oltre a rivestimenti specifici e a una grafica dedicata del sistema infotainment.

4 MOTORI ELETTRICI

Il powertrain sarà particolarmente sofisticato dato che avremo 4 motori elettrici, una scelta tecnica che permetterà di arrivare a disporre di un avanzato sistema di torque vectoring. Non ci saranno le potenze di oltre 1.000 CV come nei primi prototipi utilizzati da BMW per testare la piattaforma. Sebbene dati ufficiali non ce ne siano, si parla comunque di circa 700 CV e anche di più per eventuali versioni speciali. Il debutto della sportiva elettrica è atteso del 2027 e quindi nel corso del prossimo anno ne sapremo certamente molto di più.