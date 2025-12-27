Opel Frontera Electric, c'è la versione Extended Range per chi ha bisogno di più autonomia

Nuova Opel Frontera oltre ad essere proposta con motorizzazioni Mild Hybrid è disponibile pure in versione 100% elettrica. Come tutti i modelli basati sulla piattaforma Smart Car adotta un motore da 113 CV. All’inizio, il SUV poteva contare su di una batteria LFP da 44 kWh per un’autonomia di 306 km. Per chi ha bisogno di maggiore autonomia, da un po’ di tempo anche in Italia è arrivata una seconda versione di Opel Frontera Electric dotata di un powertrain caratterizzato da una batteria di maggiore capacità.

OLTRE 400 KM IN ELETTRICO

Per questo modello è infatti disponibile una variante con una batteria da 54 kWh che permette un’incremento della percorrenza di circa 100 km. Infatti, Opel per la sua Frontera Electric Extended Range dichiara una percorrenza di 409 km secondo il ciclo WLTP. Parlando delle prestazioni, da 0 a 100 km/h servono 13 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 143 km/h. Per questo modello, Opel dichiara consumi pari a 15,6 – 16,4 kWh per 100 km. Inoltre, per quanto riguarda la ricarica, in corrente continua (colonnina da 100 kW) per passare dal 20% all’80% della carica servono 28 minuti.

Per il resto, è sempre l’Opel Frontera che già conosciamo, un SUV in grado di garantire una capacità di carico fino a 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 60:40). Il modello della Opel Frontera non si può avere nella configurazione a 7 posti come invece è possibile sulla Mild Hybrid (110 – 145 CV).

PREZZI

Opel Frontera elettrica con batteria da 54 kWh parte da 32.900 euro. Per il modello con la batteria più piccola il listino attacca da 30.900 euro. Per chi non vuole l’elettrico, il SUV parte invece da 26.100 euro.