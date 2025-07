Opel Frontera Electric: 100 km di autonomia in più per la nuova Extended Range

La nuova Opel Frontera Electric offre poca autonomia? Come promesso dalla casa automobilistica al momento del lancio del nuovo SUV, sta arrivando una versione Long Range, anzi, “Extended Range” come viene chiamata, in grado di garantire maggiore percorrenza. Questa importante novità è possibile grazie all’introduzione di una batteria di maggiore capacità. In Germania questo nuovo modello può essere già ordinato. Per il mercato italiano ancora non ci sono informazioni.

Come ben sappiamo, il SUV elettrico è equipaggiato con un motore daalimentato da una batteria con una capacità di 44 kWh per una percorrenza di 306 km secondo il ciclo WLTP. Adesso, per questo modello arriva una variante con unache permette un’incremento della percorrenza di circa 100 km visto che Opel dichiara un’autonomia di. Questa versione è quindi pensata per chi ha bisogno di poter disporre di una maggiore flessibilità d’uso grazie alla possibilità di poter percorrere molti più km con un pieno di energia. E parlando, invece, della ricarica, da una colonnina inbastano circadella capacità dell’accumulatore.Per il resto, è sempre l’Opel Frontera che già conosciamo, un SUV in grado di garantire unaabbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 60:40). La versione con batteria più piccola rimarrà ovviamente a listino. Ricordiamo che oltre che con le motorizzazioni elettriche, il SUV tedesco è proposto con i powertrain Hybrid (Mild Hybrid) da 110 CV e 145 CV.

Per il mercato italiano ancora non ci sono informazioni sulla disponibilità della nuova Opel Frontera Electric Extended Range. In attesa di saperne di più, in Germania è proposto a partire da