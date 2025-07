Volkswagen T-Roc, presto sarà completamente nuova. Tutto pronto per il debutto

Il conto alla rovescia per il debutto della nuova Volkswagen T-Roc è iniziato. Tra circa un mese, ad agosto, la casa automobilistica tedesca presenterà una delle sue più importanti novità per il 2025. Il crossover è infatti un modello molto importante, un vero best seller. Non stiamo parlando solo dell’Italia ma dell’Europa. Nel mese di maggio 2025, ad esempio, la Volkswagen T-Roc 2025 è stata la terza auto più venduta in assoluto nel Vecchio Continente, con 18.420 unità. Numeri che fanno capire molto bene l’importanza di questa vettura per la casa automobilistica. La nuova generazione del crossover è dunque chiamata a continuare questo successo, anzi a migliorarlo ulteriormente dato che Volkswagen ha deciso di introdurre diverse novità come la nuova motorizzazione Full Hybrid. Il tutto per accontentare le diverse necessità dei clienti e offrire un prodotto ancora più completo e competitivo.



Con la nuova T-Roc 2025, Volkswagen punta ancora di più sull’ibrido visto che il crossover dovrebbe essere proposto anche con motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-in. Sarà comunque molto interessante scoprire le caratteristiche del nuovo Full Hybrid che farà il suo debutto assoluto proprio su questo modello, prima di arrivare anche su altre vetture del Gruppo Volkswagen.

PIÙ GRANDE E MODERNA

Della seconda generazione della T-Roc sappiamo oggi davvero tante cose grazie soprattutto alle molteplici foto spia emerse nel corso dei mesi. Inoltre, la stessa casa automobilistica ha già raccontato qualche dettaglio come ad esempio proprio l’introduzione del nuovo powertrain Full Hybrid. Come sarà? La nuova Volkswagen T-Roc poggerà sulla piattaforma MQB Evo e crescerà leggermente di dimensioni. Ricordiamo che l’attuale modello misura 4.236 mm in lunghezza. Le maggiori dimensioni permetteranno di migliorare il comfort per i passeggeri che potranno disporre di più spazio. Per quanto riguarda il design, ci saranno alcuni richiami alla nuova Tiguan, soprattutto al livello del frontale. Da quanto visto fino ad ora, davanti troveremo fari più affilati, uniti tra di loro da una sottile striscia luminosa interrotta al centro dal logo della casa automobilistica.



Dietro, invece, il lunotto sarà leggermente più inclinato rispetto a quello dell’attuale modello e lo spoiler alla fine del tetto integrerà la terza luce di stop. l nuova Volkswagen T-Roc farà comunque un importante salto avanti offrendo un look più moderno e più sportiveggiante.

VOLKSWAGEN T-ROC R

In gamma non mancherà nemmeno la più sportiva versione T-Roc R che si caratterizzerà per un body kit che renderà il suo design più aggressivo. Non sappiamo ancora che motorizzazione troveremo sotto al cofano. Ci sarà comunque da attendere un po’. Infatti, questo modello non sarà disponibile da subito ma stando a quanto emerso in passato, il suo arrivo sarebbe previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Alla presentazione del nuovo crossover è possibile che ne sapremo di più.

MOTORI

La nuova Volkswagen T-Roc si potrà scegliere con motorizzazioni endotermiche elettrificate, anche Full Hybrid e Plug-in. Ci sarà da capire solamente se saranno tutte disponibile al debutto o se saranno offerte in gamma progressivamente. Ci sarà il diesel? Per quanto riguarda la motorizzazione più attesa, la Full Hybrid, un passato rapporto di Autocar raccontava che ci saranno due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV. Si dovrebbe quindi trattare delle motorizzazioni Plug-in ma con una batteria più piccola.



DEBUTTO

La presentazione si terrà ad agosto e verosimilmente poi il nuovo crossover si potrà vedere al Salone di Monaco 2025 previsto all’inizio di settembre.