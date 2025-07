Dalla Cina avvertono: le batterie allo stato solido? Sono ancora molto lontane

Le batterie allo stato solido sono un tema molto discusso. Sulla carta saranno in grado di far fare alle auto elettriche un salto avanti molto importante in termini di autonomia e ricarica. Tuttavia, al momento ci sono solamente molti annunci anche se finalmente sono iniziati i primissimi test su strada con prototipi di auto dotati di tali accumulatori. Alcune case automobilistiche sono fiduciose di poter disporre di tali batterie già nel giro di pochi anni sebbene per una disponibilità di massa ci vorrà più tempo. Anche in questo caso, si tratta però di tempistiche di massima perché questa tecnologia ancora non è pronta. E dalla Cina arriva un avvertimento che potrebbe deludere chi pensava che finalmente fosse giunta l’era delle batterie allo stato solido.

Nonostante infatti numerose case automobilistiche abbiano annunciato ambiziosi piani di produzione già a partire dal 2026/2027, gli esperti ora suggeriscono che questi obiettivi potrebbero essere irrealistici.

ANCORA DIVERSI PROBLEMI DA RISOLVERE

Al recente China Automotive Forum 2025, Wang Fang, responsabile scientifico del China Automotive Technology Research Centre, ha individuato una serie di criticità che le batterie allo stato solido devono ancora superare che riguardano la chimica, i processi di produzione complessi, i controlli di sicurezza e le sfide nella produzione su larga scala. In sostanza, i problemi tecnologici, dei materiali e di costo legati alle batterie allo stato solido potrebbero rivelarsi difficili da risolvere a breve termine. Sebbene quindi queste batterie offrano teoricamente vantaggi molto importanti, resta da vedere se i consumatori avranno mai l’opportunità di guidare veicoli alimentati da batterie allo stato solido entro i tempi annunciati.



Sebbene le batterie allo stato solido abbiano effettivamente limiti di sicurezza più ampi rispetto alle batterie tradizionali, una volta superati tali limiti, le conseguenze possono essere più gravi.

Wang Fang è stato anche molto diretto riguardo agli attuali limiti delle batterie allo stato solido, soprattutto sul tema della sicurezza.

Questa dichiarazione arriva in un momento in cui la Cina ha deciso di introdurre standard di sicurezza per le batterie molto più severi che i produttori devono rispettare. Sebbene molte aziende garantiscano la massima sicurezza delle loro batterie allo stato solido, si tratta pur sempre solamente di test di laboratorio e questi risultati non si traducono necessariamente in prestazioni reali nei veicoli prodotti in serie. Insomma, ci sono ancora diverse sfide da affrontare e superare prima che le batterie allo stato solido possano diventare una realtà consolidata.



Nel frattempo, lo sviluppo delle attuali batterie sta andando avanti e questo lavoro sta facendo superare diversi limiti, rendendo tali accumulatori sempre più performanti. La densità energetica sta continuando a crescere, le autonomie delle auto migliorano e così pure le velocità di ricarica. Visti questi miglioramenti, per qualcuno non c’è fretta di arrivare a disporre delle batterie allo stato solido.



