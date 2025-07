Esodo estivo, si entra nel vivo: weekend da bollino rosso sulle strade italiane

Il periodo delle vacanze estive inizia ad entrare nel vivo e questo weekend sarà da bollino rosso sulle strade italiane. Dunque, massima attenzione prima di mettersi in viaggio. Viabilità Italia, l’organismo che da 20 anni opera come Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, invita quindi gli automobilisti alla massima cautela se si stanno preparando a muoversi in questo weekend.

WEEKEND CRITICO

SI REPLICA ANCHE NELL’ULTIMO WEEKEND DI LUGLIO

Già da oggi,, si prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alle partenze della stagione estiva per raggiungere le località di vacanza. Nella mattina il traffico è previsto inteso ma già nel pomeriggio sono attese criticità tanto che nel calendario di Viabilità Italia appare un bollino rosso. Sabato altrettanto difficile, con criticità soprattutto alla mattina. Bollino rosso anche per domenica pomeriggio quando si assisterà anche al rientro di chi si è mosso solo in giornata. Da attenzionare anche il lunedì mattina con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana con chi sta ancora rientrando dal luogo di villeggiatura.

Anche l’ultimo weekend di luglio sarà piuttosto critico sul fronte del traffico con bollini gialli e rossi. I momento più difficili per il traffico saranno venerdì pomeriggio, sabato mattina e domenica pomeriggio per il rientro dalle località di villeggiatura.

AGOSTO CON BOLLINI NERI

Nelle prime due settimane di agosto si prevede il consueto ulteriore incremento dei flussi veicolari, con consistenti movimenti di traffico in partenza nei venerdì pomeriggio e la tendenza in aumento nelle mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal “bollino nero”. Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto manterranno lo stesso andamento di luglio, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì.



Da attenzionare anche ilcon partenze fin dal giovedì 14 agosto, mentre il giorno 15 si prevede traffico molto intenso, specialmente in ambito della viabilità locale, a causa delle tradizionali gite giornaliere. Da domenica 17 e lunedì 18 agosto si presume inizi la grande fase del rientro dai luoghi di vacanza, che interesserà anche le domeniche del 24 e 31 agosto e i lunedì del 25 agosto e primo settembre. Oltre al cosiddetto “controesodo”, in queste ultime due settimane di agosto si prevede comunque ancora traffico intenso per le ultime partenze, concentrato tra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.Nel mese diè presumibile che il fine settimana da venerdì 5 a domenica 7 sarà segnato ancora da flussi veicolari in partenza, ma soprattutto dal termine sostanziale del periodo di vacanza con ritorno dalle località turistiche verso i centri urbani.