La mappa dei tutor attivi per l'estate 2025

L’estate 2025 è arrivata e presto per molti italiani inizieranno le ferie. Come ogni anno, si riverseranno sulle strade milioni di italiani che si muoveranno per recarsi verso la meta delle loro vacanze. Per affrontare i grandi spostamenti, molti sceglieranno di percorrere le autostrade. Come sempre capita in questa stagione, il tema della sicurezza sulle strade torna in auge, così come quello dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Lungo le autostrade, in particolare, sono attivi i sistemi di rilevazione della velocità comunemente chiamati Tutor che permettono alla Polizia Stradale di identificare e sanzionare tutti coloro che non rispettano i limiti di velocità.

TUTOR, COSA SONO E COME FUNZIONANO

Per garantire alla Polizia Stradale una maggiore efficienza dei controlli della velocità media su molte tratte autostradali, le società concessionarie hanno provveduto ad attivare e cedere in uso sistemi di rilevazione della velocità denominati SICVe, SICVe-PM e Tutor 3.0 (più noti agli utenti genericamente come sistema Tutor). Ad oggi sono in totale 200 le tratte controllate dal Tutor, per una lunghezza pari a circa 1940 km di carreggiate autostradali, di cui 178 sulle autostrade in concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. per una estensione di 1800 km.



MULTE

Il loro funzionamento è molto semplice concettualmente visto che questi dispositivi vanno a. Banalmente, quando un veicolo entra nel tratto monitorato, i sensori lo rilevano, attivano la telecamera che scatta la fotografia, registrando data e ora di passaggio. Alla fine della tratta, viene effettuata la medesima operazione. A quel punto il sistema centrale si occupa di effettuare gli abbinamenti tra i dati registrati dal portate d’ingresso e quello d’uscita, andando a calcolare per ogni veicolo i tempi di percorrenza. Ricordiamo che dal mese di marzo hanno iniziato ad entrare progressivamente in funzione i nuovi Tutor 3.0 che. Quali? Circolazione contromano; circolazione su corsie non consentite; mancato rispetto dei limiti di massa consentiti; mancato rispetto dell’obbligo di destra rigorosa da parte dei veicoli pesanti.

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che la tolleranza applicata nel rilevamento della velocità media con i Tutor deve essere la stessa dei comuni autovelox. Chi viene trovato a non rispettare i limiti di velocità previsti per quella tratta autostradale incorre in sanzioni che variano a seconda dell’entità dello sforamento. Ecco quali sono, ricordando che per i neopatentati c’è la doppia decurtazione dei punti, mentre le sanzioni pecuniarie inflitte in orario notturno, ossia dalle 22:00 alle 7:00, vengono maggiorate del 30%.

sanzione da 42 a 173 euro per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h;

euro per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h; sanzione da 173 a 694 euro più decurtazione di tre punti della patente per chi supera i limiti da 11 km/h a non oltre 40 km/h.

euro più decurtazione di tre punti della patente per chi supera i limiti da 11 km/h a non oltre 40 km/h. sanzione da 543 a 2.170 euro più sospensione della patente da 1 a 3 mesi più decurtazione di dieci punti della patente per chi supera i limiti da 41 km/h a non oltre 60 km/h;

euro più sospensione della patente da 1 a 3 mesi più decurtazione di dieci punti della patente per chi supera i limiti da 41 km/h a non oltre 60 km/h; sanzione da 845 a 3.382 euro più sospensione della patente da 6 a 12 mesi più decurtazione di dieci punti patente per chi supera i limiti di oltre 60 km/h.

TUTOR, LA MAPPA 2025

Dove si trovano i Tutor sulle autostrade italiane? Sul sito della Polizia Stradale è possibile scaricare un PDF completo (aggiornato a marzo 2025) con tutte le postazioni attive oppure attraverso una sezione apposita del sito di ASPI.



AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

(DIR. NORD)

Caserta Nord – Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere – Capua

Caianello – San Vittore

San Vittore – Cassino

Cassino – Pontecorvo

Pontecorvo – Ceprano

Anagni – Colleferro

Colleferro – Valmontone

Valmontone – Roma sud

San Cesareo – Monte Porzio Catone

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Allacciamento A24-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1 – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Magliano Sabina

Magliano Sabina – Orte

Area di servizio Tevere – Fabro

Chiusi – Valdichiana

Valdichiana – Monte San Savino

Firenzuola – Badia

Modena sud – Modena nord

Allacciamento A22-A1 – Reggio Emilia

Reggio Emilia – Campegine

Campegine – Parma

Allacciamento A15-A1 – Fidenza

Fidenza – Fiorenzuola

Fiorenzuola – Piacenza Sud

Piacenza Sud – Piacenza Nord

Piacenza Nord – Casalpusterlengo

Casalpusterlengo – Lodi

Lodi – Milano Sud

(DIR. SUD)

Milano Sud – Lodi

Lodi – Casalpusterlengo

Casalpusterlengo – Piacenza Nord

Piacenza Nord – Piacenza Sud

Piacenza Sud – Fiorenzuola

Fiorenzuola – Fidenza

Fidenza – Allacciamento A15-A1

Allacciamento A15-A1 – Parma

Parma – Campegine

Campegine – Reggio Emilia

Modena Nord – Modena sud

Modena Sud – Allacciamento A14-A1

Santa Lucia Nord – Santa Lucia Sud

Badia – Firenzuola

Monte San Savino – Valdichiana

Valdichiana – Chiusi

Orte – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1

Castelnuovo di Porto – Settebagni (Diramazione Roma Nord)

Allacciamento A24-A1 – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Colleferro

Monte Porzio Catone – San Cesareo

Colleferro – Anagni

Anagni – Ferentino

Frosinone – Ceprano

Pontecorvo – Cassino

Cassino – San Vittore

San Vittore – Caianello

Capua – Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere – Caserta Nord

AUTOSTRADA A4 TORINO-TRIESTE

(DIR- OVEST)

Villesse – Palmanova

San Giorgio – Latisana

San Stino – San Donà

Ospitaletto – Rovato

Rovato – Palazzolo

Palazzolo – Ponte Oglio

Ponteo Oglio – Grumello

Grumello – Seriate

Seriate – Bergamo

Dalmine – Capriate

Capriate – Cavenago

(DIR. EST)

Trezzo – Dalmine

Dalmine – Bergamo

Bergamo – Seriate

Seriate – Grumello

Grumello – Ponte Oglio

Ponte Oglio – Palazzolo

Palazzolo – Rovato

Rovato – Ospitaletto

Cessalto – San Stino

San Stino – Portogruaro

Latisana – San Giorgio di Nogaro

San Giorgio di Nogaro – Nodo A4/A23

Valesse – Redipuglia

AUTOSTRADA A5 DELLA VALLE D’AOSTA

Traforo Monte Bianco Dir. Francia

Traforo Monte Bianco Dir. Italia

AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA

Pione – Ceva Nord

Altara – Zinola Sud

AUTOSTRADA A7 SERRAVALLE

Busalla – Ronco Scrivia

Ronco Scrivia – Isola del Cantone

Busalla – Bolzaneto (Dir. Sud)

AUTOSTRADA A8 MILANO-LAGHI

Castellanza – Busto Arsizio

Busto Arsizio – Castellanza

Castellanza – Origgio Ovest

AUTOSTRADA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO

(DIR. NORD)

Turate Dir. Nord – All A9 A36 Dir. Nord

Lomazzo Sud Dir. Nord – Lomazzo Nord Dir. Nord

Lomazzo Nord Dir. Nord . Fino Mornasco Dir. Nord

(DIR. SUD)

Lomazzo Nord Dir. Sud – Lomazzo Sud Dir. Sud

Turate Dir. Sud – Saronno Dir. Sud

AUTOSTRADA A10 DEI FIORI

Celle Ligure – Albisola

Albisola – Celle Ligure

AUTOSTRADA A11 FIRENZE-PISA NORD

(DIR OVEST)

Prato Est Dir. Ovest – Prato Ovest Dir Ovest

Prato Ovest Dir Ovest – Pistoia Dir Ovest

(DIR. EST)

Montecatini Dir. Est – Pistoia Dir. Est

Pistoia Dir. Est – Prato Ovest Dir. Ovest

Prato Ovest Dir. Est – Prato Est Dir. Est

AUTOSTRADA A13 BOLOGNA-PADOVA

(DIR. NORD)

Arcoveggio – Bologna Interporto

Bologna Interporto – Altedo

Altedo – Ferrara Sud

Ferrara Sud – Ferrara Nord

Ferrara Nord – Occhiobello

Occhiobello – Rovigo Sud

Rovigo Sud – Rovigo

Rovigo – Boara

Boara – Monselice

Monselice – Terre Euganee

Terme Euganee – Padova Sud

(DIR. SUD)

Padova Zona Ind. – Padova Sud

Terme Euganee – Monselice

Rovigo – Rovigo Sud

Rovigo Sud – Occhiobello

Ferrara Nord – Ferrara Sud

Ferrara Sud – Altedo

Altedo – Bologna Interporto

Bologna Interporto – Arcoveggio

AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-TARANTO

(DIR. NORD)

Bari – Bitonto

Bari Sud – Bari Nord

Andria Barletta – Canosa

Canosa – All. A16

All. A16 – Cerignola Est

Cerignola Est – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Foggia

Foggia – San Severo

San Severo – Poggio Imperiale

Ortona – Pescara Sud

Giulianova – Valvibrata

Pesaro – Cattolica

Cattolica – Riccione

Valle del Rubicone – Cesena

Cesena – Forlì

Forlì – Faenza

Faenza – All. Ravenna

All. Ravenna – Imola

Imola – Castel San Pietro

Castel San Pietro – San Lazzaro

All. Ramo Caselecchio – Borgo Panigale

(DIR. SUD)

Bologna Fiera – All. San Lazzaro

Faenza – Forlì

Castel San Pietro – Imola

Cesena – Valle del Rubicone

Valle del Rubicone – Rimini

Pescara – Ortona

Rimini – Riccione

Riccione – Cattolica

Valdisangro – Vasto Nord

Poggio Imperiale – San Severo

San Severo – Foggia

Foggia – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Cerignola Est

Cerignola Est – All. A16

All. A16 – Canosa

Canosa – Andria Barletta

Andria Barletta – Trani

Trani – Molfetta

Molfetta – Bitonto

Bitonto – Bari Nord

AUTOSTRADA A16 NAPOLI-CANOSA

Monteforte Baiano

Monteforte – Avellino Ovest

AUTOSTRADA A23 ALPE-ADRIA

(DIR. NORD)

Udine Nord – Gemona

Gemona – Carnia

(DIR. SUD)

Gemona – Udine Nord

Udine Nord – Nodo A4

AUTOSTRADA A26 VOLTRI-ALESSANDRIA

(DIR. NORD)

Ovada Dir. Nord – Predosa Dir. Nord

(DIR. SUD)

Predosa Dir. Sud – Ovada Dir. Sud

AUTOSTRADA A27 VENEZIA-BELLUNO

(DIR. NORD)

Treviso Sud Dir. Nord – Treviso Nord Dir. Nord

Treviso Nord Dir. Nord – All. Spv A27 Dir. Nord

Vittorio Veneto Nord Dir. Nord – Fadalto Dir. Nord

(DIR.SUD)

Treviso Sud Dir. Sud – All. A4 A27 Dir. Sud

Treviso Nord Dir. Sud – Treviso Sud Dir. Sud

AUTOSTRADA A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE

(DIR. NORD)

Masone – Broglio

Ovada – Predosa

(DIR. SUD)

Predosa – Ovada

Masone – Massimorisso

AUTOSTRADA A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO

Azzano Decimo – Villotta

AUTOSTRADA A30 CASERTA-SALERNO

(DIR. NORD)

Salerno – Nocera Pagani

Nocera Pagani – Sarno

Sarno – Palma Campania

Palma Campania – All. A16

Nola – All. A1

(DIR. SUD)

All. A1 per A30 – Nola

All. A16 – Palma Campania

Palma Campania – Sarno

Sarno – Nocera Pagani

Nocera – Castel San Giorgio

AUTOSTRADA A56 TANGENZIALE DI NAPOLI

(DIR. EST)

Arco Felice – Astroni

Solfatara – Agnano

Agnano – Fuorigrotta

Arenella – Capodimonte

(DIR. OVEST)