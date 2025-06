Da oggi in azione nuovi Tutor 3.0 in autostrada. Ecco dove sono attivi

A partire da oggi 7 marzo 2025 entra in funzione il nuovo sistema Tutor 3.0 su 26 tratte autostradali. L'installazione di questi nuovi dispositivi che rilevano la velocità media delle auto in transito all'interno di un certo tratto autostradale era stata approvata il 20 giugno 2024 attraverso un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che lasciamo in Fonte). Il sistema denominato “Tutor 3.0”, prodotto dalla società Movyon era stato dunque approvato e adesso i nuovi Tutor entrano ufficialmente in funzione.

DOVE SONO?

Il sistema è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali.

In pratica, come ben noto, il sistema è in grado di individuare le targhe delle auto in violazione del codice della strada, sia quella anteriore e sia quella posteriore, in tutte le condizioni ambientali. Il tutto anche a velocità nettamente superiori a quelle limite dei tratti autostradali. Si può leggere nel decreto:

Il sistema, sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/A sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/B, ha effettuato prove estese per velocità superiori a quelle della prova base, ai sensi della norma UNI 10772:2016, anche in pista ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 230 km/h in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli.

L'installazione dei nuovi Tutor ha ovviamente come obiettivo quello di aumentare la sicurezza sulle tratte autostradali, incentivando il rispetto dei limiti di velocità. Contestualmente fornisce alle forze dell'ordine uno strumento per individuare chi non rispetta le regole del codice della strada.

I NUOVI TUTOR 3.0: DOVE SONO?

Il sistema Tutor 3.0 sarà in funzione sulle autostrade A1, A9, A11, A14, A27 e D18. Ecco dove.