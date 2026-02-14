La Cina contro i volanti a cloche in stile Tesla: non sono sicuri

La Cina in questi ultimi tempi è molto attenta alla sicurezza delle auto e dopo aver sostanzialmente vietato le maniglie a scomparsa, interviene anche sui volanti, puntando ad eliminare quelli dalle forme non convenzionali, come quelli a cloche. Per capirci, pensiamo ai volanti come quello “yoke” di Tesla che tanto ha fatto discutere quando ha fatto il suo debutto sulla Model S. Il Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese (MIIT) ha infatti pubblicato la bozza della nuova normativa GB 11557-202X che se approvata entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2027. L’attuale normativa è in vigore da oltre un decennio e si è rivelata inadeguata per valutare le nuove tecnologie emergenti con la crescita esponenziale dei veicoli elettrici. Pechino intende dunque correre ai ripari e all’interno della bozza del nuovo standard nazionale il messaggio è chiaro, volanti come quello yoke di Tesla non saranno più accettati.

I VOLANTI TRADIZIONALI SONO PIÙ SICURI

Il regolamento aggiornato inasprisce i requisiti di sicurezza in caso di incidente. In particolare, il nuovo standard nazionale si allinea alle normative internazionali e stabilisce nuove soglie per lo spostamento verso l’alto e all’indietro del piantone dello sterzo in caso di incidente. Inoltre, il nuovo regolamento va ad eliminare le esenzioni ai test di impatto, precedentemente consentite in determinate condizioni. La norma richiede prove d’impatto in dieci punti specifici sulla corona del volante tra cui una serie di punti critici sulla parte superiore. E qui arriva un punto importante. Sui volanti a cloche come quello “yoke" di Tesla, non esiste una parte superiore. Questo significa che non potranno superare i test previsti dal nuovo standard.

Un’altra preoccupazione riguarda la sicurezza durante l’attivazione degli airbag. La nuova norma vieta espressamente che oggetti duri (come parti in metallo o plastica) vengano lanciati contro gli occupanti durante l’attivazione degli airbag. I volanti a cloche, a causa delle loro coperture irregolari e delle strutture di supporto, tendono a rompersi in maniera imprevedibile durante l’attivazione istantanea degli airbag, rendendo difficile la verifica tramite test.

Oltre a tutto questo, i conducenti hanno segnalato diverse difficoltà pratiche nell’utilizzo dei volanti con forme non convenzionali. In particolare, segnalano difficoltà nell’utilizzo con una sola mano e contatti accidentali con gli schermi del cruscotto. Quando il nuovo standard entrerà in vigore nel 2027, tutti i nuovi modelli che richiedono l’omologazione dovranno essere conformi alle normative. I modelli omologati esistenti avranno probabilmente un periodo di transizione di circa 13 mesi per adeguarsi.