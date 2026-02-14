Akio Toyoda, il presidente di Toyota non può fare a meno delle hot hatch

Akio Toyoda non è un top manager con tutti gli altri. Infatti, spesso e volentieri scende in pista e si dedica alle corse automobilistiche tanto da avere un suo pseudonimo come pilota e cioè “Morizo“. Questa sua passione lo ha portato anche a collaborare allo sviluppo di alcune hot hatch. Pensiamo ad esempio alla Lexus LBX Morizo RR. Insomma, a Toyoda piace moltissimo il motorsport e le auto sportive, quelle vere che ancora sanno regalare emozioni alla guida. E di recente lo ha fatto capire nuovamente.

Infatti, nel corso di una recente visita al Fuji Speedway per un test drive, parlando con un ingegnere che presto inizierà a lavorare in Toyota, Akio Toyoda ha ammesso che se dipendesse da lui l’azienda dovrebbe vendere solamente hot hatch.

Se costruissimo solo ciò che piace a me, sarebbero tutte GR Corolla e GR Yaris.

Affermazione che fa ben capire la passione di Toyoda per le sportive. Il presidente di Toyota ha menzionato questi due modelli ma nel suo garage ideale è probabile che metterebbe anche la GR Supra e l’ultimissima GR GT con motore V8 fresca di presentazione.

TOYOTA PUNTA ANCORA SULLE SPORTIVE

L’amore di Toyoda per le sportive si riflette anche nella strategia della casa automobilistica. GR è stato trasformato in un marchio indipendente e questo significa che Toyota è intenzionata a continuare a disporre di una gamma di vetture sportive. Del resto, da tempo si vocifera del futuro arrivo di alcune importanti novità tra cui la nuova MR2 e soprattutto il ritorno della Toyota Celica. Da tempo si specula che Toyota potrebbe entrare anche nel settore delle auto elettriche sportive. Tuttavia, in passato Toyoda era stato molto chiaro parlando con Automotive News Europe.

Per me, in quanto pilota, la definizione di auto sportiva è qualcosa con l’odore di benzina e un motore rumoroso.

Insomma, sportive classiche con motore endotermico e non elettrico. Cosa arriverà da GR in futuro lo scopriremo nel corso del tempo ma per Toyota, le sportive, quelle vere, continueranno ad essere un punto fermo della gamma.