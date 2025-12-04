Torna la Toyota MR2? La registrazione di questi marchi riaccende le speranze

Sappiamo che Toyota non si è dimenticata delle sportive, quelle vere. Proprio per tale motivo, ha reso la sua divisione GR (Gazoo Racing) un marchio indipendente sotto il quale nasceranno diversi nuovi modelli in futuro. E per chi sta aspettando il ritorno della MR2, una sportiva con motore centrale, c’è una notizia interessante. Quale? A quanto pare, la casa automobilistica giapponese ha appena depositato i marchi per i nomi GR MR2 e GR MR-S.

Un’eventuale GR MR2 rafforzerebbe la gamma in espansione di Gazoo Racing, unendosi alle attuali hot hatchback GR Yaris e GR Corolla, all’attesissima GR Celica, per non parlare della supercar di punta GR GT che sarà svelata tra pochissimo. Entrando più nel dettaglio, a quanto pare il 25 novembre 2025 Toyota ha depositato il marchio GR MR2 presso l’Ufficio Brevetti giapponese, coprendo veicoli e componenti. Due giorni dopo, l’azienda ha registrato il nome GR MR-S presso l’Ufficio Brevetti australiano.

CI SARÀ DAVVERO UNA NUOVA MR2?

La registrazione di un marchio non significa automaticamente che Toyota decida di presentare un nuovo modello con quel nome. A volte le registrazioni dei marchi servono semplicemente per proteggerli da ulteriori utilizzi da parte di altre aziende. Tuttavia, sebbene Toyota non abbia ancora confermato ufficialmente una nuova MR2, viste alcune dichiarazioni e appunto la registrazione di questi marchi, è possibile che ci sia qualche progetto in corso legato alla sportiva che potrebbe arrivare, magari, tra il 2027 e il 2028. Per il momento sono comunque solamente speculazioni dato che di certo non c’è nulla.

A breve farà il suo debutto la nuova GR GT, una supercar V8 che dovrebbe essere accompagnata anche da una nuova sportiva a marchio Lexus. La presentazione di queste vetture potrebbe rappresentare un’occasione per la casa automobilistica di raccontare qualcosa di più sul futuro del marchio GR e dei modelli che arriveranno. Ricordiamo che le voci sul ritorno della MR2, la cui produzione è stata interrotta nel 2007, iniziarono a circolare quando Toyota presentò il concept FT-Se (Future Toyota Sports electric) al Japan Mobility Show nel dicembre 2023. Le sue proporzioni e il suo layout richiamarono immediatamente l’auto sportiva a motore centrale. Sebbene il concept fosse stato presentato come completamente elettrico, successivamente si parlò di un ritorno a motorizzazioni endotermiche.

Nel gennaio 2025, Toyota presentò un prototipo della GR Yaris M, dotato di un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri montato centralmente, vettura di cui abbiamo scritto diverse volte. In quell’occasione si parlò anche di un possibile futuro modello di produzione che faceva appunto pensare ad una nuova sportiva a motore centrale. Negli ultimi tempi, dal Giappone si è iniziato a speculare che la futura GR Celica potrebbe adottare una configurazione a motore centrale, andando potenzialmente a sovrapporsi alla MR2. La registrazione di questi nuovi marchi farebbe invece pensare che Toyota potrebbe voler mantenere separati i due modelli. Ipotesi e speculazioni a parte, arriverà davvero una nuova MR2? Molti lo vorrebbero ma non si può fare altro che attendere novità direttamente da Toyota.