Toyota GR GT, la nuova supercar V8 sta arrivando e non sarà da sola...

Ci siamo davvero, il 5 dicembre farà il suo debutto ufficiale la nuova Toyota GR GT, una nuova supercar su cui c’è molto curiosità. Quella che viene considerata come l’erede spirituale della Lexus LFA, sarà il primo modello di GR, la divisione racing e ad alte prestazioni di Gazoo Racing, che da poco la casa automobilistica ha reso un marchio indipendente. C’è però adesso una novità interessante. Ricordando la data di presentazione, la casa automobilistica giapponese ha condiviso un teaser al cui interno non si vede una vettura sola ma ben tre. Infatti, Toyota parla della presentazione di nuovi modelli sportivi (al plurale). Dunque, non ci sarà solamente la Toyota GR GT.

IN ARRIVO ANCHE UNA SPORTIVA LEXUS

Cosa sta arrivando davvero, cioè cosa possiamo attenderci da Toyota il 5 dicembre? A quanto pare, del trio di sportive, oltre alla GR GT, ci sarà anche la versione da pista della nuova supercar giapponese che del resto era attesa dato che abbiamo visto più volte le foto spia. E il terzo modello? Si dovrebbe trattare della versione di serie della Lexus Sport Concept che era stata mostrata la scorsa estate in occasione della Monterey Car Week. Concept che in realtà sembrava oramai una vettura pronta a debuttare nella sua veste di produzione. Dunque, a breve dovrebbe fare il suo debutto anche la nuova sportiva giapponese a marchio Lexus. Insomma, Toyota si sta apprestando a svelare qualcosa di davvero molto speciale. Del resto, lo abbiamo capito molto bene, la casa automobilistica giapponese non si è dimenticata delle sportive, quelle vere e intende continuare a proporre ai clienti vetture in grado di far divertire alla guida.

MOTORE V8

Tra non molto, quindi, potremo scoprire tutti i dettagli delle nuove sportive Toyota e Lexus. Pare che entrambe disporranno di un motore V8. La Toyota GR GT, in particolare, dovrebbe adottare un V8 biturbo di 4 litri, sembra abbinato ad un sistema ibrido. La potenza combinata, si dice, dovrebbe superare agevolmente quota 600 CV. Anche la sportiva Lexus dovrebbe avere un motore V8, probabilmente derivato da quello della GR GT ma messo a punto appositamente per Lexus, probabilmente con una potenza inferiore. Non rimane che attendere la presentazione per saperne di più. Queste sportive arriveranno anche in Europa? Lo scopriremo presto.