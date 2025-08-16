Il nuovo concept Lexus sembra davvero spettacolare. Più di un semplice studio di design?

La Lexus Sport Concept ha fatto la sua apparizione alla Monterey Car Week, catturando l’attenzione per il suo stile e per quello che potrebbe rappresentare per il futuro del marchio. Al momento, la casa automobilistica non ha voluto raccontare quasi nulla del concept.

Questa sportiva dallo stile innovativo, orientata al futuro ma allo stesso tempo autentica, segna la strada da seguire per il design Lexus. Questa concept car presenta una linea a due porte ampia e ribassata che fonde elementi dinamici ed emozionali in una visione di auto sportiva di nuova generazione.

Questo è tutto quello che ha detto per il momento il costruttore. Il concept sembrerebbe un’anteprima della Lexus LFR che abbiamo visto più volte su strada, ancora camuffata. C’è però chi pensa che il concept possa mostrare l’idea di una vettura ad alte prestazioni 100% elettrica su cui si specula da tanto tempo. Speriamo che il marchio giapponese fornisca presto maggiori dettagli.

NUOVO STILE PER LE SPORTIVE LEXUS

La Sport Concept segna un’evoluzione nel linguaggio stilistico di Lexus rispetto a quanto visto sulla

cofano allungato, i grandi cerchi in lega e la linea tetto, sfuma il confine tra le proporzioni classiche delle auto sportive e l’aspetto di una gran turismo. Nella parte anteriore, i fari a LED a forma di L sono integrati nelle prese d’aria. Le luci diurne nascoste si attivano solo quando sono accese, mantenendo il frontale pulito. I parafanghi scolpiti e il paraurti inferiore dai dettagli netti sostituiscono la classica griglia Lexus, con qualcosa di più aggressivo. Sul retro, l’ampia fascia luminosa a LED attraversa l’auto, interrotta solo dal lettering LEXUS. Al posteriore spicca anche un ampio diffusore. Lexus Electrified Sport Concept del 2021. Con il suo assetto ribassato, il, i grandi cerchi in lega e la linea tetto, sfuma il confine tra le proporzioni classiche delle auto sportive e l’aspetto di una gran turismo. Nella parte anteriore, i fari a LED a forma di L sono integrati nelle prese d’aria. Le luci diurne nascoste si attivano solo quando sono accese, mantenendo il frontale pulito. I parafanghi scolpiti e il paraurti inferiore dai dettagli netti sostituiscono la classica griglia Lexus, con qualcosa di più aggressivo. Sul retro, l’ampia fascia luminosa a LED attraversa l’auto, interrotta solo dal lettering LEXUS. Al posteriore spicca anche un

Se si tratta davvero della nuova Lexus LFR, sotto al cofano troveremo un. L’auto dovrebbe costituire anche la base per la prossimache abbiamo già visto durante alcuni test, sempre ovviamente ancora camuffata. Ovviamente, trattandosi di un concept, alcuni dettagli potrebbero non arrivare sul modello di serie ma possiamo aspettarci che l’auto di produzione assomigli molto a questo prototipo. Tuttavia, i terminali di scarico non si vedono e questo potrebbe effettivamente far pensare che il concept sia elettrico. Se fosse davvero così…. In ogni caso, non rimane che attendere novità per saperne di più di questo prototipo. Possibile che prima della fine della Monterey Car Week, Lexus chiarisca il contorno di questo progetto.