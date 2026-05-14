Lexus LBX Morizo RR: ancora più sportiva per il Giappone

Nel Paese del Sol Levante hanno elaborato una versione pepata con novità estetiche impattanti e soluzioni avanzatissime sul piano tecnologico per la Lexus LBX. Il crossover giapponese nella versione Morizo RR, sviluppato con il contributo di Akio Toyoda, conserva il patrimonio genetico Gazoo Racing, ampliando la personalizzazione della carrozzeria e delle finiture.

Il carico di novità riguarda anche l’aggiunta della tinta Grigio Neutrino, già presente sulla IS500 Climax Edition, con tetto nero a contrasto. L’abitacolo propone nuovi rivestimenti color ocra ed elementi specifici per la versione Bespoke Build, impreziosita da accenti gialli sulla griglia e cinture coordinate. La dotazione si completa con una dashcam integrata e nuovi materiali per montanti e alette parasole. Vi sono, inoltre, nuovi sistemi ADAS aggiornati grazie al pacchetto Lexus Safety System+ con monitoraggio del guidatore per una assistenza alla guida completa.

Gli equipaggiamenti disponibili

La LBX Motrizo RR propone un nuovo sistema audio Mark Levinson a 17 altoparlanti, una avanzata assistenza proattiva alla guida, l’avviso traffico trasversale anteriore a completamento delle migliorie di prima classe allo scopo di provare un piacere di guida estremo.

Il cuore pulsante è il tre cilindri turbo 1.6 condiviso con GR Yaris e GR Corolla, in grado di erogare 305 CV e 400 Nm di coppia. I tecnici giapponesi hanno mantenuto l’assetto con sospensioni ribassate e carreggiate allargate per un look accattivante. Sul mercato giapponese la gamma parte da 36.800 euro, mentre la variante top Bespoke Build arriva a 40.915 euro. Una somma consistente, ma il compatto crossover risponde a tantissime esigenze. La Toyota Yaris GR in Italia vi ricordiamo che costa ben 52.000 euro.

Spavalda quanto basta

Sul piano estetico non si tratta di un’auto esasperata, come potrete osservare nel video in alto. Quando è stata introdotta Lexus ha fatto leva sull’eleganza. Non mancano prese d’aria e minigonne laterali, tuttavia i tecnici non cercavano l’effetto wow. Ogni elemento risponde a una funzione specifica aerodinamica senza andare ad intaccare la raffinata silhouette.

Un fil rouge con le sorelle Toyota GR Yaris e GR Corolla che montano i turbo a tre cilindri da 1,6 litri. Lo scatto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi non è per deboli di cuore. E proprio come avviene con l’ultima GR Yaris, anche la LBX Morizo ​​RR propone a scelta un cambio manuale a 6 rapporti e il nuovo cambio automatico a 8 rapporti. A prescindere dalla trasmissione, la potenza viene convogliata su tutte e quattro le ruote tramite un sistema AWD permanente a controllo elettronico. A tal proposito il pilota Masahiro ha dichiarato: “Se LBX Hybrid è una scarpa da ginnastica, la Morizo ​​RR è una scarpa sportiva per tutti gli usi”.