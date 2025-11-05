Nuova Lexus LBX Vibrant Edition, eleganza e dettagli unici da 42.000 euro

Debutta in Italia la nuova Lexus LBX Vibrant Edition che era stata presentata all’inizio del mese di settembre. Si tratta di una versione speciale del SUV compatto che punta sull’esclusività grazie ad una serie di dettagli unici che esaltano il look della LBX. Le novità introdotte dalla Vibrant Edition solo comunque solamente estetiche in quanto la base meccanica non ha subito modifiche. Questo modello si può già ordinare nel nostro Paese.

DETTAGLI ESCLUSIVI, LE NOVITÀ DELLA VIBRANT EDITION

Quetso modello si riconosce per una serie di elementi e dettagli esclusivi come cerchi in lega da 18 pollici nero opaco, spoiler anteriore e posteriore neri, modanature dei finestrini nere e portiere e inserti “piano black" nei paraurti. Inoltre, troviamo pure una finitura cromata nera per la guarnizione sopra la griglia anteriore e la griglia stessa presenta una placcatura nera. Lexus LBX Vibrant Edition si può avere in 3 colorazioni differenti: opzioni bi-tone che combinano un tetto e montanti Black con la carrozzeria in Pure White o Emotional Red e una livrea monocromatica Black. Inoltre, su questo modello troviamo il badge Vibrant Edition sui montanti posteriori.

Lexus ha personalizzato anche l’abitacolo. Salendo a bordo della nuova LBX Vibrant Edition troviamo rivestimenti in pelle semi-anilina nera con imbottiture, sezioni delle spalle, griffe e console centrale e braccioli delle portiere anteriori a contrasto Dark Rose. Ma non è finita qui perché la dotazione di serie prevede il sedile del conducente regolabile elettricamente in otto posizioni, illuminazione dell’abitacolo a 64 colori, pad per la ricarica wireless degli smartphone, e tecnologia nanoe X per migliorare la qualità dell’aria.

MOTORE IBRIDO

La meccanica è quella della Lexus LBX che conosciamo molto bene. Dunque, sotto al cofano troviamo un powertrain Full Hybrid composto da un’unità 3 cilindri di 1,5 litri abbinata ad un motore elettrico per una potenza di sistema di 136 CV. Velocità massima di 170 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi.

PREZZO

Quanto costa la nuova Lexus LBX Vibrant Edition? Si parte da 42.000 euro. La casa automobilistica giapponese fa sapere che solo per il periodi di lancio sarà disponibile una soluzione finanziaria dedicata ai clienti più giovani, con meno di 35 anni di età.