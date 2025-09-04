Arriva la Lexus LBX Vibrant Edition, edizione limitata per chi cerca l'esclusività
La nuova versione speciale del crossover Lexus nasce per proporre maggiore esclusività ed esaltare il look del modello
A due anni dal debutto, la gamma della Lexus LBX si amplia con l’arrivo della nuova versione speciale Vibrant Edition che sarà prodotta da settembre 2025 a maggio 2026. Si tratta di un’edizione limitata nata per proporre una serie di dettagli estetici dedicati ed enfatizzare il look sportiveggiante del crossover, per accontentare così chi cerca maggiore esclusività. Le novità solo solamente estetiche in quanto la base meccanica non ha subito modifiche.
LOOK PIÙ RICERCATO
Cosa caratterizza la nuova Lexus LBX Vibrant Edition? Una serie di elementi esclusivi tra cui cerchi in lega da 18 pollici nero opaco, spoiler anteriori e posteriori neri, modanature nere per finestrini e portiere e inserti nero lucido nei paraurti. La finitura cromata nera è presente anche sulla guarnizione sopra la griglia anteriore, mentre la griglia stessa presenta una placcatura nera lucida, ispirata al concept LBX RR Morizo. Sono disponibili tre colorazioni: opzioni bicolore che abbinano tetto e montanti Astral Black alle tinte Ruby Red o Sonic Quartz, e una colorazione monocromatica Astral Black. Sui montanti posteriori troviamo applicato il badge Vibrant Edition.
INTERNI ESCLUSIVI
Anche l’abitacolo presenta alcune novità per rendere gli interni più esclusivi. Ad esempio troviamo rivestimenti in pelle semi-anilina nera con inserti in contrasto Dark Rose per le protezioni delle ginocchia, la console centrale e i braccioli delle portiere anteriori. Non mancano nemmeno cuciture rosse in tatami sugli schienali dei sedili e le cinture di sicurezza sempre in Dark Rose. Tutti dettagli che vanno ad esaltare il carattere più sportiveggiante di questa edizione speciale. La dotazione di serie comprende anche l’illuminazione ambientale interna a 64 colori, il pad per la ricarica wireless degli smartphone, la tecnologia nanoe-X per il climatizzatore ed i paddle dietro al volante.
MOTORE
Nessuna modifica tecnica come dicevamo. Sotto al cofano troviamo sempre il solito powertrain Full Hybrid composto da un’unità 3 cilindri di 1,5 litri abbinata ad un motore elettrico per una potenza di sistema di 136 CV.
PREZZI
Il prezzo ufficiale della nuova Lexus LBX Vibrant Edition non è ancora stato comunicato. Ricordiamo comunque che in Italia la Lexus LBX parte da 36.500 euro.