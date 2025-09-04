L'offerta di BYD, incentivi per tutti: fino a 10.000 euro di sconto
Il nuovo Ecobonus ancora non è partito e prevede diverse limitazioni; BYD lancia quindi i suoi incentivi validi anche sulle sue auto Plug-in
Gli incentivi auto elettriche 2025 ancora non sono stati resi disponibili e comunque prevedono delle precise limitazioni (qui la nostra guida completa). Serve una vecchia auto da rottamare ma soprattutto bisogna essere residenti nelle aree urbane funzionali. Inoltre, ci sono precisi requisiti legati all’ISEE. Insomma, il nuovo Ecobonus non è davvero per tutti. Per questo, BYD ha deciso di lanciare una sua offerta, proponendo un bonus fino a 10.000 euro per l’acquisto delle sue vetture.
COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI BYD
Serve solo una vecchia auto da rottamare e non ci sono requisiti di residenza o ISEE da rispettare. Altro dettaglio interessante, gli incentivi BYD valgono anche per i suoi modelli ibridi Plug-in e non solo per le elettriche. Tuttavia, nelle note del regolamento c’è un dettaglio da tenere ben presente. Questa promozione non è cumulabile con altre promozioni o incentivi statali/regionali. Dunque, niente doppi incentivi non appena l’Ecobonus 2025 statale entrerà in vigore. Inoltre, l’offerta della casa automobilistica è valida fino alla fine di questo mese di settembre. Sintetizzando, i requisiti sono i seguenti:
- Un’auto da rottamare fino a Euro 5
- Promozione valida fino al 30 settembre 2025
- Contributo massimo fino a 10.000 euro (elettriche e Plug-in)
- Non è cumulabile con altre promozioni o incentivi statali/regionali
- Possono aderire privati e imprese individuali residenti in Italia
- Bonus applicato direttamente come sconto sull’acquisto della nuova vettura
INCENTIVI BYD, QUANTO COSTANO LE AUTO
Bonus fino a 10.000 euro a seconda dei modelli. Dunque, grazie a questi incentivi, quanto costano davvero i modelli BYD? Nel regolamento della promozione (lo trovate qui) c’è una comoda e chiara tabella con tutti i prezzi delle auto della casa automobilistica a cui andranno dettagli gli incentivi. Facciamo alcuni esempi. Per la BYD Seal U DM-i (la Plug-in più venduta in Italia), il bonus arriva fino a 10.000 euro. Per chi preferisce, invece, la BYD Dolphin, il bonus arriva fino a 6.500 euro. Per BYD Atto 3, gli incentivi arrivano fino a 9.600 euro, mentre per BYD Atto 2 fino a 5.400 euro. Sul sito della casa automobilistica si possono trovare tutte le scontistiche.