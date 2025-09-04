L'offerta di BYD, incentivi per tutti: fino a 10.000 euro di sconto

Gli incentivi auto elettriche 2025 ancora non sono stati resi disponibili e comunque prevedono delle precise limitazioni (qui la nostra guida completa). Serve una vecchia auto da rottamare ma soprattutto bisogna essere residenti nelle aree urbane funzionali. Inoltre, ci sono precisi requisiti legati all’ISEE. Insomma, il nuovo Ecobonus non è davvero per tutti. Per questo, BYD ha deciso di lanciare una sua offerta, proponendo un bonus fino a 10.000 euro per l’acquisto delle sue vetture.

COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI BYD

Un’auto da rottamare fino a Euro 5

Promozione valida fino al 30 settembre 2025

Contributo massimo fino a 10.000 euro (elettriche e Plug-in)

Non è cumulabile con altre promozioni o incentivi statali/regionali

Possono aderire privati e imprese individuali residenti in Italia

Bonus applicato direttamente come sconto sull’acquisto della nuova vettura

INCENTIVI BYD, QUANTO COSTANO LE AUTO

Serveda rispettare. Altro dettaglio interessante, gli incentivi BYD valgono anche per i suoi modelli ibridi Plug-in e non solo per le elettriche. Tuttavia, nelle note del regolamento c’è un dettaglio da tenere ben presente. Questa promozionecon altre promozioni o incentivi statali/regionali. Dunque, niente doppi incentivi non appena l’Ecobonus 2025 statale entrerà in vigore. Inoltre, l’offerta della casa automobilistica è valida fino alla fine di questo mese di settembre. Sintetizzando, i requisiti sono i seguenti: