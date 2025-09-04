Addio cavi, la nuova Porsche Cayenne elettrica si ricarica anche senza fili come gli smartphone

Le auto elettriche sono sempre più simili agli smartphone e non parliamo della possibilità di poter continuamente essere aggiornate grazie agli aggiornamenti OTA. Parliamo invece della ricarica wireless di cui abbiamo scritto più volte in passato. Ci sono molti progetti pilota in corso ma, a quanto pare, Porsche è pronta a lanciare sul mercato questa tecnologia per le sue auto elettriche. Semplificando, consente di poter ricaricare una BEV senza la necessità di doverla collegare ad una colonnina con un cavo. Sarà sufficiente collocare la vettura dotata di un apposito ricevitore sopra una piastra per la ricarica ed il rifornimento di energia partirà automaticamente. A quanto pare, la nuova Cayenne elettrica che arriverà nel 2026 sarà il primo modello Porsche ad essere compatibile con questa tecnologia che potrà essere richiesta tra gli optional. Contestualmente, dal prossimo anno, presso i Centri Porsche e online nel Porsche Shop sarà possibile acquistare la piastra da installare nel box di casa per poter ricarica il SUV elettrico grazie alla tecnologia ad induzione. Porsche mostrerà le potenzialità della ricarica wireless al Salone di Monaco che aprirà i battenti tra pochi giorni.

COME FUNZIONA LA RICARICA WIRELESS PORSCHE

Facilità d’uso, idoneità all’uso quotidiano e infrastrutture di ricarica sono ancora i fattori decisivi per l’accettazione della mobilità elettrica. Siamo orgogliosi che la ricarica induttiva sarà presto disponibile nella produzione di serie in Porsche. Ricaricare un’auto elettrica a casa non è mai stato così facile e comodo.

Così si è espresso Michael Steiner, Membro del Consiglio di Amministrazione Porsche, parlando della nuova tecnologia di ricarica. Secondo la casa automobilistica, attraverso il loro sistema wireless sarà possibile ricaricare le loro vetture elettriche fino ad una potenza di 11 kW. L’efficienza del trasferimento di energia dalla rete elettrica alla batteria arriva fino al 90%. Secondo la casa automobilistica, circa il 75% dei rifornimenti di energia delle sue elettriche avviene presso le abitazioni dei clienti. Duque, questa nuova soluzione punta a rendere ancora più semplici le ricariche casalinghe.

