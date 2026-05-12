Porsche Cayenne Coupé Electric: prezzi e versioni dei tre allestimenti

In molti si chiedono se la nuova Porsche Cayenne Coupé Electric sarà un flop o un modello di successo. L’elettrificazione di un veicolo così rappresentativo è comunque una sfida. A dirimere la questione sarà inevitabilmente anche il prezzo. Ora Porsche ha svelato il listino di una gamma che si articola su tre allestimenti, tutti con trazione integrale, batteria da 113 kWh e architettura a 800V con ricarica fino a 390 kW.

Caratteristiche

La variante coupé della Cayenne Electric condivide piattaforma e powertrain con la versione SUV ma si distingue per una linea del tetto inclinata ispirata alla flyline della 911, che abbassa l’altezza di 24 mm portandola a 1.650 mm e migliora il coefficiente aerodinamico da 0,25 a 0,23 — con un guadagno di autonomia fino a 18 km rispetto alla versione SUV.

Il compromesso è un bagagliaio leggermente ridotto (534 litri contro i 781 della versione tradizionale), a cui si aggiunge un frunk da 90 litri. I sedili posteriori sono regolabili elettricamente e disponibili nella configurazione a due posti o 2+1. Su tutta la gamma è presente il sistema Porsche Active Aerodynamics. Si tratta di una serie di elementi mobili (alette di raffreddamento sul frontale e spoiler adattivo) che si aprono e chiudono automaticamente in base alla velocità per bilanciare efficienza aerodinamica e deportanza.

Allestimenti e listino prezzi

La Cayenne Coupé Electric base dispone di 408 CV (442 CV in overboost con Launch Control), scatta da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, raggiunge i 230 km/h e offre 661 km di autonomia dichiarata. Di serie include cerchi da 20", fari Matrix LED, tetto panoramico, sedili anteriori e posteriori regolabili elettricamente, pacchetto Sport Chrono, park assist e cruise control adattivo. Prezzo: 113.008 euro.

La Cayenne S Coupé Electric sale a 544 CV (666 CV in overboost), con 0-100 km/h in 3,8 secondi, 250 km/h di velocità massima e 670 km di autonomia. Aggiunge il pacchetto Sport Chrono con modalità Track Endurance per il pre-condizionamento della batteria in pista e la funzione Push-to-pass, che eroga fino a 90 kW aggiuntivi per circa 10 secondi. Prezzo: 134.934 euro.

La Cayenne Turbo Coupé Electric è il vertice della gamma e la Porsche di serie più potente mai prodotta. Può contare su 857 CV nominali che diventano 1.156 in overboost, coppia di 1.500 Nm, 0-100 km/h in 2,5 secondi, velocità massima di 260 km/h e 638 km di autonomia. Di serie aggiunge cerchi da 21", fari LED HD Matrix, volante sportivo regolabile elettricamente, sedili anteriori adattivi, inserti in fibra di carbonio e impianto audio Bose. Prezzo: 172.662 euro.

Per chi vuole personalizzare ulteriormente è disponibile il Pacchetto Sport alleggerito, specifico per la Coupé con tetto leggero in carbonio, inserti sportivi in carbonio e cerchi da 22" dedicati, con una riduzione del peso fino a 17,6 kg rispetto alla versione standard.