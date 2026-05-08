Porsche, al Nürburgring la Taycan Turbo GT vola con il kit Manthey

La Porsche ha lanciato per la prima volta il kit Manthey dedicato a una vettura elettrica e i risultati sono stati molto positivi. La Taycan Turbo GT ha siglato un nuovo record al Nordschleife. Sull’iconico tracciato tedesco il bolide a zero emissioni ha fermato il crono in 6:55,553 minuti, migliorando di ben 9 secondi il precedente primato della categoria e di 12 secondi il record registrato dallo stesso Kern, 3 anni fa, con una Taycan Turbo GT standard dotata di pacchetto Weissach.

Il bolide elettrico, concepito per fare la differenza in pista, ha permesso quindi a Lars Kern di stabilire il record per le auto elettriche di alta gamma al Nürburgring-Nordschleife, portandosi a 10 secondi dalla 911 GT3 RS. Il risultato è straordinario, tuttavia 10 secondi rimangono una infinità. Una EV sportiva non risulterà mai piacevole alla guida come una vettura termica. Negli ultimi anni Porsche ha fatto enormi passi in avanti con la tecnologia alla spina, sebbene con un calo sensibile poi di immatricolazioni, ma il peso delle batterie rende la guida meno attraente per un purista.

Nel panorama attuale dell’automotive è veramente raro incontrare qualcuno disposto a spendere cifre folli per una supercar alla spina. Per questo motivo Lamborghini e Pagani hanno temporeggiato sul cambio di filosofia, dopo aver sondato il mercato green con domande esplicite ai loro clienti. Il boost iniziale rimane la caratteristica principale delle pepate full electric, tuttavia è tra le curve che si percepisce il diverso grado di reattività. Nonostante la minore agilità Lars Kern ha fatto fare un figurone alla Taycan Turbo GT sui 20,8 km del Nordschleife nel confronto con la 911 GT3 RS sempre con kit Manthey. Ora 10 secondi separano la più veloce Porsche a benzina da quella elettrica.

Quasi 100.000 euro per il kit

Il nuovo kit Manthey proposto sulla Taycan Turbo GT dotate di Weissach Package è ordinabile anche in Italia. Il prezzo è di 95.739,34 euro, con prime consegne previste ad agosto. La Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach specifico per l’utilizzo in pista aveva già conquistato una serie di record.

Si era aggiudicata il titolo di EV di serie più veloce sul circuito Weathertech Raceway Laguna Seca, in California, il 23 febbraio 2024, con un tempo di 1:27.87. Alla guida c’era sempre Lars Kern. I tecnici della Porsche, con l’ultimo restyling, hanno migliorato l’aerodinamica con l’aggiunta di elementi per tenere incollata la vettura all’asfalto. La dotazione di serie prevede i fari a LED con tecnologia Matrix. Come optional, è possibile avere i proiettori a LED Matrix HD.

Curata nei dettagli

La fibra di carbonio abbonda su elementi come le finiture dei montanti B, i gusci superiori degli specchietti retrovisori esterni e gli inserti delle minigonne laterali, oltre che all’interno dell’abitacolo. La vettura ha subito una dieta dimagrante e tantissimo impegno è stato profuso anche sul telaio e sull’assetto. La Taycan Turbo GT è equipaggiata di serie con il Dynamic Package, che include le sospensioni Porsche Active Ride con taratura specifica. I prezzi della Taycan Turbo GT e della Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach partono, in Italia, da 249.188 euro.

Con l’inedito kit Manthey la deportanza è aumentata di oltre tre volte rispetto alla versione standard grazie a nuovi elementi aerodinamici, tra cui alettone posteriore, diffusori rivisti e componenti in carbonio. Anche il sistema elettrico è stato aggiornato: la potenza sale a 600 kW, mentre la modalità Attack raggiunge ora un boost per 10 secondi, offrendo una potenza massima di 730 kW. Completano il pacchetto nuovi cerchi alleggeriti da 21 pollici, pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, sospensioni ricalibrate e un impianto frenante maggiorato.