Porsche Taycan, sta arrivando una versione ancora più estrema: ecco cosa sappiamo

Porsche sta continuando a sviluppare una versione ancora più spinta dell’attuale Taycan. La scorsa estate avevamo visto alcune foto spia di questa vettura intenta ad effettuare test al Nurburgring. Ora, questo modello è tornato su strada ed è stato intercettato sulle strade innevate della Svezia durante il consueto periodo dei test invernali. Non c’è ancora un nome ufficiale ma in attesa di scoprire maggiori dettagli, c’è chi lo ha ribattezzato GT4 RS. La presentazione dovrebbe tenersi entro la fine dell’anno e a quanto pare Posche punta a voler ottenere un tempo record sul circuito tedesco.

UNA TAYCAN ANCORA PIÙ AGGRESSIVA

Sul prototipo protagonista delle foto spia si notano chiaramente alcune delle principali modifiche rispetto alla Taycan che già conosciamo bene. Davanti, il paraurti è stato ridisegnato e adesso troviamo un nuovo e più grande splitter oltre a diversi nuovi elementi aerodinamici. Sono presenti poi passaruota allargati con ampi sfoghi per l’aria sulla parte posteriore. L’auto adotta anche grandi cerchi in lega da cui possiamo osservare un impianto frenante maggiorato. Dietro si notano diverse altre novità tra cui una grande ala. Anche il paraurti è stato rivisto e spicca pure un ampio diffusore. Le modifiche aereodinamiche, oltre ad essere funzionali per migliorare la dinamica di guida della sportiva elettrica, permettono di dare alla Taycan un look ancora più aggressivo.

Per quanto riguarda il powertrain, si dice che dovrebbe essere stato scelto quello della Taycan Turbo GT in grado di erogare una potenza massima di 815 kW (1.108 CV). Non possiamo ovviamente escludere che la casa automobilistica tedesca possa decidere di aumentare ulteriormente la potenza del powertrain per questa versione ancora più estrema e veloce della Taycan. In ogni caso, per il momento possiamo notare che Posche ha lavorato molto sullo sviluppo dell’aerodinamica. Anche una riduzione di peso potrebbe migliorare le prestazioni della sportiva elettrica ma per il momento non ci sono informazioni in tal senso.

VERSO IL RECORD AL NURBURGRING

Lo scorso anno, la Xiaomi U7 Ultra aveva ottenuto il record della pista tedesca per i veicoli elettrici di serie con un tempo di 7:04:957. Per fare un confronto, la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach aveva completato il giro in 7:07.55. Il nuovo e più estremo modello della Taycan potrebbe riuscire a centrare un nuovo record, battendo il modello cinese.