Nuova Jeep Compass in concessionaria, nuovi weekend di Porte Aperte: offerta sull'ibrida

La nuova Jeep Compass è arrivata nelle concessionarie e nei fine settimana di sabato 14 e domenica 15 e sabato 21 e domenica 22 febbraio la casa automobilistica ha deciso di organizzare ulteriori weekend di Porte Aperte. Una decisione presa dopo gli appuntamenti di gennaio per assecondare gli interessi dei clienti italiani verso il SUV proposto con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Jeep crede molto nel successo di questo modello (qui la nostra prova) e quindi continua ad organizzare nuovi appuntamenti per farla conoscere alla sua clientela. Inoltre, per tutto il mese di febbraio, la casa automobilistica ha deciso di mettere in offerta la versione e-Hybrid 145 CV con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e un finanziamento rateale a interessi zero.

NUOVA JEEP COMPASS: IBRIDA ED ELETTRICA

Il SUV poggia sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis. Come accennato all’inizio, motorizzazioni solo ibride o 100% elettriche. Si parte dalla e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 225 CV, fino alle versioni completamente elettriche che erogano sino a 375 CV, trazione integrale e un’autonomia di 650 km. Il SUV può contare anche sui sistemi Selec-Terrain che migliorano le prestazioni in off-road.

OFFERTA SULLA JEEP COMPASS E-HYBRID

Sino alla fine di febbraio, Jeep Compass Altitude e-Hybrid 145 CV, prezzo di listino 40.900 euro si potrà avere a 35.900 euro grazie ai 5.000 euro di supervalutazione dell’usato. Grazie al finanziamento a tasso zero, il SUV si potrà mettere nel garage di casa con 48 rate da 434 euro e un anticipo di 15.900 euro.

Prezzo Promo 35.900 euro. Anticipo 15.900 euro – Importo Totale del Credito 20.271 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 20.885,67 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 51,67 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 434 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 0,00%, TAEG 2,17%.

LISTINO PREZZI

Ricordiamo, infine, il listino della nuova Jeep Compass per il mercato italiano.