FIAT Qubo L arriva sul configuratore: ecco tutte le versioni e i prezzi

FIAT Qubo L è una delle prime novità 2026 della casa automobilistica. Si tratta di una multispazio presentata al Salone di Bruxelles 2026 che si potrà avere nelle configurazioni a 5 e a 7 posti. Modello che finalmente è arrivato all’interno del configuratore FIAT. Dunque, dopo i primi dettagli condivisi dalla casa automobilistica al momento della presentazione, adesso possiamo scoprire tutte le restanti caratteristiche, prezzi compresi.

DIMENSIONI E INTERNI

FIAT Qubo L nella versione a 5 posti misura 4.406 mm lunghezza x 2.107 mm (specchietti aperti) x 1.775 mm altezza. Il modello a 7 posti, invece, misura 4.756 mm lunghezza x 2.107 mm (specchietti aperti) larghezza x 1.787 mm altezza. Il design del multispazio mette in evidenza linee pulite con un frontale simile a quello degli altri multispazio Stellantis con al centro il lettering FIAT. Per questo modello, FIAT propone un tetto di vetro Magic Top e il portellone posteriore con lunotto apribile Magic Window per un più facile accesso al vano di carico.

Per quanto riguarda l’abitacolo, dietro la volante troviamo la strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è collocato il display da 10 pollici dell’infotainment ma non sulla versione entry level POP. Al suo posto troviamo un supporto per smartphone. Sotto all’infotainment ci sono le bocchette di areazione e subito sotto i comandi fisici per gestire il climatizzatore.

MOTORI, TORNA IL DIESEL

Nuova FIAT Qubo L è proposta con un’ampia gamma di motorizzazioni in modo tale da poter accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela. Partiamo dal diesel, un motore di 1,5 litri offerto in due livelli di potenza: 100 e 130 CV. Cambio manuale a 6 rapporti e solo per la versione da 130 CV la possibilità di poter scegliere una trasmissione automatica a 8 marce. Per il modello da 100 CV da 0 a 100 km/h in 12,6 secondi e velocità massima di 173 km/h (170 km/h e 13,4 secondi la 7 posti). Con la motorizzazione diesel più potente 11,2 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h (11,7 secondi con l’automatico) e velocità massima di 188 km/h (186 km/h e 11,8 – 12,8 secondi la 7 posti).

FIAT Qubo L si potrà poi scegliere anche nella versione a benzina. In questo caso abbiamo un’unità di 1,2 litri da 110 CV abbinata ad un cambio manuale a 6 marce. Da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi e velocità massima di 179 km/h (12,3 secondi e 176 km/h la variante a 7 posti).

ANCHE ELETTRICO

Solo nella variante a 5 posti, la nuova FIAT Qubo L è proposta anche con una motorizzazione elettrica. Nello specifico abbiamo un’unità da 136 CV. Velocità massima di 135 km/h e da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità utile di 50 kWh che permette un’autonomia WLTP di 339 km.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Sono 3 gli allestimenti disponibili: POP, Icona e La Prima. I prezzi? Da 24.350 euro per la versione a 5 posti e da 25.850 euro per quella a 7 posti. Per l’elettrica ci vogliono quasi 34.000 euro.