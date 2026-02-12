Cerca

La ricarica domestica ora costa meno: è il momento di attivare E.ON Luce Drive Smarty

Davide Raia
Pubblicato il 12 feb 2026

Per massimizzare la convenienza di un’auto elettrica o di un’ibrida plug-in è necessario ridurre al minimo il costo della ricarica domestica. Si tratta di un sistema che permette di dare un taglio netto ai costi di utilizzo del proprio veicolo e, soprattutto per chi percorre tanti chilometri in elettrico, la possibilità di risparmiare è davvero considerevole.

Per centrare quest’obiettivo è necessario puntare sull’offerta giusta: con E.ON Luce Drive Smarty è possibile accedere al prezzo dell’energia all’ingrosso (con riferimento all’indice PUN) senza costi aggiuntivi applicati dal fornitore nelle ore serali e nei giorni festivi.

In aggiutna, con la funzione Car Connect dell’App E.ON Home, è possibile ottenere uno sconto di 120 euro in bolletta per il primo anno, effettuando almeno 6 ricariche mensili da un minimo di 4 ore.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di E.ON e completare una breve procedura di sottoscrizione online. L’attivazione richiede il possesso dei dati dell’intestatario del contratto e del codice identificativo della fornitura (POD), riportato in bolletta.

Le caratteristiche dell’offerta di E.ON

Con E.ON Luce Drive Smarty è possibile accedere a un’offerta luce con accesso diretto al prezzo dell’energia all’ingrosso, con riferimento al PUN (Prezzo Unico Nazionale). La particolarità di questa soluzione è l’assenza di costi extra nella fascia oraria F3 ovvero di sera e nei weekend.

Ecco i dettagli sul costo dell’energia:

  • PUN con un contributo aggiuntivo di 0,0055 €/kWh in fascia F1 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, festivi esclusi)
  • PUN con un contributo aggiuntivo di 0,0022 €/kWh in fascia F2 (7-8 e 19-23, dal lunedì al venerdì, e 7-23 il sabato, festivi esclusi)
  • PUN senza sovrapprezzi in fascia F3 (dalle 23 alle 7, dal lunedì al sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale)

Per chi usa la ricarica domestica per l’auto elettrica o per l’ibrida plug-in, quindi, questa soluzione proposta da E.ON permette di minimizzare il costo della ricarica andando a concentrare le ricariche nella fascia F3. La promozione prevede un corrispettivo fisso di 10 euro al mese ma anche uno sconto in bolletta di 120 euro per il primo anno a cui è possibile accedere effettuando almeno 6 ricariche mensili da un minimo di 4 ore e attivando il servizio Car Connect dell’App E.ON Home per la gestione delle ricariche.

