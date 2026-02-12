DS 3 e Performance Line: porte aperte 14 e 15 febbraio

Porte aperte nei DS Store durante il weekend del 14 e 15 febbraio e quale migliore occasione per il brand di presentare le nuove possibilità di personalizzazione dedicate alla DS3. La gamma, a partire da oggi, si arricchirà di tre nuove tonalità per il tetto, Rosso Aden, Bianco Opale e Grigio Carat, che vanno ad aggiungersi all’ormai iconico tetto nero. Per donare coerenza e unicità, le nuove colorazioni vengono accompagnate da coprimozzi coordinati e permettono di ampliare il numero di combinazioni cromatiche a 16, senza tenere conto della grande scelta per i cerchi.

La palette è stata rinnovata per valorizzare maggiormente lo stile di DS3 e rendere ancora più esclusivo il modello di accesso alla gamma DS Automobiles. Le nuove varianti cromatiche per il tetto sono oggetto di un processo di produzione che avviene nel cuore dello stabilimento francese di Poissy, in Francia, in uno spazio esclusivo concepito per la realizzazione delle configurazioni speciali e interventi su misura, dando vita a creazioni più distintive. Il laboratorio rappresenta quindi un polo di efficienza capace di rispondere alle complessità delle personalizzazioni.

LA PERFORMANCE LINE

Le porte aperte del fine settimana in arrivo possono rappresentare l’occasione per scoprire dal vivo l’edizione DS Performance Line, disponibile per i modelli DS3, DS N°4 , DS7, con un equipaggiamento superiore rispetto all’allestimento Pallas.

Questa edizione speciale rende omaggio allo stile distintivo della monoposto di Formula E, la DS E-TENSE FE25, caratterizzata da una livrea con tinte oro satinato e nero lucido. Questi toni sono ripresi nei modelli stradali del brand in elementi come stemmi, monogrammi, calotte degli specchietti, coprimozzi e cerchi, rafforzando il carattere elegante e sportiveggiante.

Internamente offre rivestimenti in Alcantara, materiali e finiture di pregio e dettagli esclusivi che elevano la sensazione di qualità percepita a bordo.

PREZZI

Ricordiamo che il listino prezzi per la DS3 parte da €34.350 nell’allestimento di ingresso Pallas, mentre la nuova edizione Performance Line viene proposta ad un prezzo di partenza di €35.050.