Nuova DS 3, si lavora al rilancio: per la prossima generazione si tornerà alle origini

DS 3 sarà rinnovata con l’obiettivo di rilanciarne le vendite e pare che tornerà alle origini. Stando a quanto raccontano i colleghi inglesi di Auto Express, il nuovo modello prenderà ispirazione dalla DS 3 di prima generazione del 2010 che ebbe un buon successo con oltre 500 mila unità vendute. L’attuale generazione del 2018 con forme da crossover non è andata altrettanto bene. Dunque, i tempi sono maturi per un aggiornamento importante con cui DS Automobiles punta a voler replicare il successo della prima generazione. Ecco cosa ha detto il responsabile del design Thierry Métroz:

L’attenzione di tutto il mio team è rivolta alla prossima piccola DS. Vorremmo ricreare la storia di successo della DS 3 di prima generazione. Abbiamo bisogno di un’auto di grande serie con un prezzo molto interessante e un design fantastico.

SI GUARDA AL PASSATO

Insomma, si guarda alla prima generazione della DS 3 come esempio per rilanciare un modello le cui vendite oggi sono in flessione. Dunque, il nuovo modello potrebbe prendere spunto da quello del passato, ovviamente rivedendo in chiave moderna alcuni elementi. La DS 3 è stata costantemente lunga circa quattro metri e Métroz conferma che il nuovo modello rimarrà nel segmento B senza una crescita eccessiva delle dimensioni. L’idea sarebbe quella di utilizzare la nuova piattaforma STLA Small che Stellantis introdurrà sul mercato nel 2027 a partire dalla rinnovata Peugeot 208. Questo significa che il nuovo modello sarà 100% elettrico e probabilmente anche ibrido, grazie ai powertrain Mild Hybrid oggi presenti su diversi veicoli del Gruppo. In ogni caso, è troppo presto per parlare dei dettagli tecnici visto che al debutto mancherebbe ancora diverso tempo.

Per il responsabile del design del marchio francese, la nuova generazione della DS 3 avrà un look che offrirà un buon compromesso tra sportività e la realizzazione di un’auto sofisticata ed estremamente elegante. Non rimane che attendere novità per scoprire come evolverà il progetto della nuova generazione della DS 3. Va detto, infine, che molto probabilmente ci sarà anche un cambio di nome. Visto quanto successo con gli altri modelli del marchio francese, è probabile che la DS 3 diventerà DS N°3.