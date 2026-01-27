Mercato auto Europa, il 2025 chiude in positivo: crescono elettriche, Plug-in ed ibride

Il 2025 è terminato e per il mercato auto Europa è venuto il momento di fare un bilancio. ACEA, infatti, ha pubblicato l’ultimo report per il 2025 che scatta la fotografia dell’andamento delle vendite di auto nel Vecchio Continente. Complessivamente, nel 2025, in Unione Europea sono state immatricolate 10.822.831 vetture, pari ad una crescita dell’1,8%. Volendo includere anche Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 13.271.270 unità (+2,4%). Sebbene i numeri siano positivi, i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Entriamo nei dettagli e andiamo a vedere più da vicino i dat di mercato.

MOLTO BENE LE AUTO ELETTRICHE

Nel 2025, a Livello di Unione Europea sono state immatricolate 1.880.370 nuove auto elettriche. Si tratta di un aumento del 29,9% in termini di volume, pari ad un market share del 17,4%. Considerando Regno Unito e Paesi EFTA, si sale a 2.585.187 auto elettriche (+29,7%). I quattro mercati più grandi dell’UE, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una crescita: Germania (+43,2%), Paesi Bassi (+18,1%), Belgio (+12,6%) e Francia (+12,5%). Molto bene anche le Plug-in. Le immatricolazioni hanno continuato a crescere, raggiungendo 1.015.887 unità nell’UE (+33,4%). Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+111,7%), Italia (+86,6%) e Germania (+62,3%). Pertanto, le Plug-in hanno ottenuto una quota del 9,4% nell’UE. Con Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 1.272.901 unità (+33,4%).

Le ibride rimangono la scelta preferita dai consumatori in Unione Europea. I dati da gennaio a dicembre 2025 hanno mostrato un aumento delle immatricolazioni nell’UE, che hanno raggiunto le 3.733.325 unità (+13,7%), trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Spagna (+23,1%), Francia (+21,6%), Germania (+8%) e Italia (+7,9%). I modelli ibridi rappresentano il 34,5% del mercato totale dell’UE. Con Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 4.566.850 immatricolazioni (+12,4%).

CALANO BENZINA E DIESEL

Veniamo alle alimentazioni “tradizionali". Con 2.880.298 nuove auto immatricolate nel 2025 nell’UE (-18,7%), la quota di mercato della benzina è scesa al 26,6% dal 33,3% dell’anno precedente. La Francia ha registrato il calo più netto, con un crollo delle immatricolazioni del 32%, seguita da Germania (-21,6%), Italia (-18,2%) e Spagna (-16%). Con Regno Unito e Paesi EFTA, le auto a benzina hanno immatricolato 3.467.041 unità (-18,9%). Continua il calo del mercato delle auto diesel. Nel 2025 ne sono state immatricolate nell’UE 960.024 unità, pari ad una flessione del 24,2%. La quota di mercato non è andata oltre l’8,9%. Con Regno Unito e Paesi EFTA, le immatricolazioni delle auto diesel sono arrivate a quota 1.026.354.

GRUPPI AUTO

Veniamo, adesso, ai risultati di tutto il 2025 dei principali Gruppi automobilistici a livello dell’Unione Europea. Il Gruppo Volkswagen ha chiuso con un +5,5% (Volkswagen +5%; Skoda +9,8%; Audi +2,3%; Seat -14,8%; Cupra +35,8%; Porsche -17,1%). A seguire Stellantis con un -4,7% (Peugeot -3,3%; Fiat -8,8%; Opel -5,4%; Citroen +0,8%; Jeep -4,6%; DS -23%; Alfa Romeo +30,5%; Lancia/Chrysler -64%) e il Gruppo Renault con una crescita del 5,6% (Renault +6,8%; Dacia +3,4%; Alpine +121,9%).