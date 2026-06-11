Denza Z, svelati i dati tecnici dell'elettrica da record: sfida ad AMG

I dati emersi dal processo di omologazione in Cina hanno svelato la scheda tecnica della Denza Z, la nuova super sportiva elettrica di BYD. La Denza Z debutterà sul mercato interno a luglio nelle configurazioni roadster e cabriolet, entrambe dotate di quattro posti, con una potenza massima complessiva di 1.180 kW (1.582 CV) e una velocità di punta che raggiunge i 350 km/h.

Si tratta di una svolta radicale per Denza, un marchio finora conosciuto dal grande pubblico per vetture votate al comfort, come minivan spaziosi, grandi crossover e gran turismo. Con la Z, la strategia cambia. Perché al centro del progetto c’è il piacere di guida puro, accompagnato da un linguaggio stilistico inedito. Le prime immagini mostrano una vettura incollata all’asfalto, caratterizzata da un cofano spiovente dotato di una vera presa d’aria, passaruota posteriori muscolosi, un diffusore decisamente sportivo e gruppi ottici posteriori a forma di diamante.

Cabriolet e Roadster a confronto

La Denza Z arriverà sul mercato sdoppiandosi in due varianti di carrozzeria ben distinte nelle specifiche e nell’impostazione. La prima è la versione cabriolet con capote in tessuto. Questa variante adotta maniglie delle portiere semi-nascoste e cerchi da 20 pollici con pneumatici a misura differenziata: 255/40 all’avantreno e 265/40 al retrotreno. Le dimensioni parlano di una lunghezza di 4.780 mm, una larghezza di 1.990 mm e un’altezza di 1.350 mm, con un passo di 2.780 mm. Per dare un metro di paragone, è più lunga di 52 mm rispetto alla Mercedes-Benz AMG GT Coupe elettrica. Il peso in ordine di marcia si attesta a 2.290 kg, mentre la massa complessiva a pieno carico raggiunge i 2.650 kg.

La seconda opzione è la roadster con tetto rigido. Esteticamente si riconosce per le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e per i montanti e il tetto completamente neri. La versione standard della roadster monta cerchi da 20 pollici con pneumatici anteriori da 255/40 e imponenti posteriori da 295/35. Rispetto alla cabriolet, l’altezza si riduce di 20 mm; tuttavia, nonostante la linea del tetto più bassa, l’abitacolo mantiene una configurazione a quattro posti. In questa configurazione standard, la velocità massima è limitata a 300 km/h, con un peso in ordine di marcia di 2.220 kg (2.580 kg il peso massimo ammissibile).

Per chi cerca il massimo, BYD ha previsto la Denza Z roadster con pacchetto sportivo. Questa declinazione si distingue per paraurti dal design decisamente più aggressivo e per una grande ala posteriore fissa montata sul portellone, che fa lievitare la lunghezza complessiva dell’auto a 4.870 mm. L’impronta a terra è garantita da pneumatici ad altissime prestazioni ZR21: 275/35 davanti e ben 325/30 dietro. Proprio grazie al carico aerodinamico extra generato dall’alettone, questa versione riesce a spingersi fino a 350 km/h di velocità massima, superando nettamente i 300 km/h dichiarati dalla rivale AMG GT Coupe.

Tre motori per prestazioni da record

Il segreto di tali prestazioni risiede in uno schema tecnico a tre motori elettrici. All’anteriore è posizionata un’unità siglata TZ220QYD da 500 kW (670 cv), mentre l’asse posteriore è spinto da due motori TZ226XYG che combinati erogano altri 680 kW (912 cv). La potenza complessiva di picco del sistema tocca così i già citati 1.582 cv, oscurando i 1.153 cv (860 kW) della AMG GT Coupe.

I tre propulsori sono alimentati da un pacco batteria con chimica LFP (litio-ferro-fosfato), la cui capacità esatta non è ancora stata comunicata ufficialmente. I dati preliminari diffusi dall’azienda indicano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. A gestire una simile esuberanza ci penseranno le sospensioni attive magnetoreologiche DiSus-M, un sistema di ricarica ultrarapida “flash” e la suite di guida assistita DiPilot 5.0. Tutti i dettagli commerciali e tecnici mancanti verranno svelati in prossimità del lancio ufficiale di luglio.