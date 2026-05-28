Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé è ordinabile, i prezzi per l'Italia

Certamente il lancio della Ferrari Luce ha catalizzato verso di sé tutte le attenzioni possibili. In questo modo, la prima cinque posti a trazione elettrica di Maranello ha rubato inevitabilmente la scena a un’altra supersportiva alla spina che ha debutto nei giorni scorsi: la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Dopo averne rivelato le caratteristiche, la Casa di Stoccarda ha adesso dichiarato aperta l’ordinabilità con conseguente annuncio dei prezzi e suddivisione della gamma. L’ultima nata sotto l’effige di Affalterbach dispone di due motorizzazioni e tre allestimenti. Vediamo più nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche e innovazioni

Dunque, prima di analizzare i prezzi e quant’altro rifacciamo un ripasso di ciò che questa audace sportiva tedesca a batteria ha da offrire al grande pubblico. La Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé dispone di motori elettrici a flusso assiale, sviluppati insieme allo specialista YASA. Al contrario dei propulsori convenzionali, questi mostrano un design a dischi sottili che permette di avere una potenza continua e una coppia superiori, pur conservando ingombri estremamente ridotti.

Il sistema di trazione impiega tre di queste unità: una sull’asse anteriore con funzione di “booster” (disattivabile tramite la Disconnect Unit per aumentare l’efficienza) e due al retrotreno integrate in un’unica unità di propulsione. Ad alimentare il sistema è prevista una batteria ad alte performance con celle cilindriche raffreddate direttamente, progettata per garantire prestazioni lineari anche sotto carico prolungato.

A livello di aerodinamica, la Coupé 4 introduce il sistema AEROKINETICS, che include elementi attivi con flusso Venturi e un diffusore posteriore mobile per ottimizzare la stabilità in ogni condizione possibile. Per chi non vuole rinunciare al temperamento tipico di un’auto marchiata AMG, la modalità AMGFORCE S+ genera una firma sonora da vero motore V8 e simula l’interruzione della trazione durante i cambi marcia.

Le motorizzazioni

Come abbiamo anticipato, la supersportiva tedesca viene declinata in due differenti livelli di potenza, entrambi dotati di trazione integrale:

GT 63 Coupé 4 4MATIC+ : sprigiona una potenza di picco di 860 kW (1.169 CV) . È capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi e di raggiungere i 200 km/h in 6,4 secondi;

: sprigiona una potenza di picco di . È capace di scattare da in soli e di raggiungere i 200 km/h in 6,4 secondi; GT 55 Coupé 4 4MATIC+: sviluppa una potenza di 600 kW (816 CV).

Entrambe le varianti possono raggiungere una velocità massima di 300 km/h se equipaggiate con il Driver’s Package. La ricarica è un altro punto di forza: grazie a una potenza supportata fino a 600 kW, è possibile recuperare 460 km di autonomia in appena 10 minuti.

Listino prezzi e versioni

Infine, la Mercedes-AMG GT Coupé 4 viene proposta sul mercato in tre linee di allestimento pensate per soddisfare diverse esigenze di lusso e sportività:

ADVANCED PLUS

PREMIUM

PREMIUM PLUS

Per quanto riguarda il posizionamento commerciale, gli ordini sono aperti con un prezzo di partenza di 155.060 euro.