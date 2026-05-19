Mercedes-Benz GLC elettrica, superati tutti i record di ordini nella storia del marchio

La nuova Merecedes-Benz GLC elettrica, che ha debuttato al Salone di Monaco 2025 ed è arrivata nelle concessionarie a inizio 2026, ha registrato nei suoi primi 100 giorni più ordini di qualsiasi altro modello full electric nella storia della Stella di Stoccarda. Un primato che vale a livello globale e che trova conferma anche nel mercato italiano.

I numeri e il valore della GLC elettrica

“Ad oggi abbiamo un portafoglio ordini che copre già gran parte del 2026”, ha dichiarato Marco Terrusi, Head of Sales Mercedes-Benz Cars Italia. “La risposta del mercato è stata estremamente positiva, con un livello di ordini record nei primi tre mesi di commercializzazione.” Terrusi ha sottolineato due tendenze significative di questi risultati. Da una parte un tasso elevato di conquista da altri marchi e, soprattutto, una conversione di clienti che passano dalla versione endotermica della GLC a quella completamente elettrica. Quest’ultimo elemento rappresenta per Mercedes-Benz un segnale che il cambio di piattaforma non ha scoraggiato i fedelissimi del modello, anzi li ha convinti a fare il salto.

Non è un caso che Mercedes-Benz abbia scelto di mantenere in parallelo la GLC con motore tradizionale e quella elettrica su piattaforme distinte. “La scelta di lasciare le motorizzazioni tradizionali sull’attuale piattaforma si è rivelata corretta – ha spiegato Terrusi – perché ci permette oggi di offrire il miglior matrimonio motore-piattaforma, sia nel mondo endotermico che in quello full electric, senza compromessi.” Un punto che tocca anche il tema del prezzo. Secondo Mercedes-Benz Italia, infatti, a parità di prestazioni, la versione elettrica risulta oggi più vantaggiosa di quella endotermica.

Listino prezzi

La GLC elettrica parte in Italia da 72.588 euro nella versione GLC 400 4MATIC con doppio motore da 490 CV, autonomia dichiarata fino a 713 km nel ciclo WLTP e architettura a 800V. Rispetto alla versione con motore convenzionale, offre maggiore spazio per le gambe e per la testa, una capacità di traino di 2,4 tonnellate e il sistema operativo proprietario MB.OS con intelligenza artificiale integrata.

I numeri dei primi 100 giorni confermano che la scommessa sulla GLC elettrica, almeno per ora, ha funzionato. In un mercato in cui la domanda di auto elettriche continua a dare segnali contrastanti, sarà interessante vedere se e come la GLC elettrica confermerà gli ottimi risultati raggiunti fino a questo momento.